انخفاض أسعار السيارات بعد استمرار تراجع الدولار

شهدت أسعار العديد من السيارات تراجعاً كبيراً، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أعلن بعض الوكلاء عن خصومات جديدة، على علاماتهم التجارية، تصل إلى حوالى 40 ألف جنيه.

بحسب الخبراء والمتخصصين، فإن هذه التخفيضات تأتى كنتيجة طبيعية لتراجع سعر الدولار الأمريكى مؤخراً، حيث أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، أن أسعار السيارات مرتبطة ارتباطا مباشرا بسعر الدولار، وانخفاضه بحوالى 1.30 جنيه، أثر بشكل كبير على الأسعار.

وقال «أبوالمجد» إن موجة التخفيضات الحالية، هى الثانية خلال هذا العام، بعد الموجة الأولى التى شهدها القطاع بداية من «يناير» الماضى نتيجة تطبيق الإعفاء الجمركى الكامل على السيارات الأوروبية المنشأ، تطبيقاً لبنود اتفاقية «الشراكة».

واستنكر رئيس رابطة تجار السيارات، ما يردده البعض بأن الانخفاضات الحالية نتيجة للركود وتراجع المبيعات فى ظل حملات مقاطعة الشراء، قائلاً: «ما تشهده الأسواق من خصومات وتخفيضات، يرجع إلى قوة للجنيه المصرى أمام العملات الرئيسية الدولية، وانعكاس طبيعى للإجراءات الإصلاحية فى السياسات النقدية والاقتصادية».

وأضاف أن المبيعات بدأت تتحسن بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي، متوقعاً أن يشهد الربع الأخير من العام استقراراً فى سوق السيارات، مع انطلاق معرض أوتوماك فورميلا، وأن تصل المبيعات إلى 200 ألف سيارة بنهاية 2019.

واتفق معه فى الرأى محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، حيث أكد أنه على مدى الـ 5 أشهر الماضية، تراجع الدولار بشكل تدريجى، فى ظل نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى من «تعويم الجنيه، وترشيد الدعم، والإصلاح الهيكلى»، الأمر الذى دفع الشركات للإعلان عن التخفيضات الأخيرة.

وأشار «حماد»، إلى أن دورة استيراد السيارات، تأخذ وقتا طويلا من بداية فتح الاعتمادات ووصول الشحنات، تصل تقريباً إلى 3 أشهر، وبالتالى فى حال ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصرى لمدة شهر قادم، أو استمر فى الهبوط، فإن الأسعار قد تشهد مزيداً من التراجع.

وأوضح منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن الوكلاء والمستوردين، قاموا بإعادة حساب تكلفة السيارات، فى ضوء تراجع أسعار العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري، على أساس متوسط «كمية المخزون الموجود لديهم، المستورد بأسعار مرتفعة للدولار»، و«الدفعات الجديدة التى ستستورد بالسعر الجديد».

ولفت إلى أنه من المنتظر أن يطرح بعض الوكلاء الخصومات على مراحل دون اللجوء لتخفيض القيمة المستهدفة بالكامل، بحسب المخزون المتراكم، والدفعات الجديدة المرتقب وصولها.

وأشار إلى أن التخفيضات الحالية ليس لها علاقة بتصريف موديلات 2019، بعد نزول موديلات 2020، موضحاً أن غالبية العلامات التجارية لم تطرح حتى الآن موديلات 2020.

من جانبه، أرجع المهندس عادل خضر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المنصور للسيارات، التخفيضات الجديدة التى أقرتها الشركة على أسعار جميع العلامات التجارية المستوردة الخاصة به، وهى (أوبل - شيفروليه - بيجو- MG)، إلى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

ولفت «خضر»، إلى أن «المنصور»، كانت أولى شركات السيارات فى مصر، التى بادرت برد «فارق الأسعار»، عقب الإعلان عن تطبيق التخفيضات الجمركية فى يناير 2019، التزاماً منها بالوعد والعهد الذى قطعته على نفسها.

وكانت شركة المنصور للسيارات، قد أعلنت عن تخفيضات كبيرة على أسعار علاماتها التجارية المستوردة «أوبل وشيفورليه وإم جى وبيجو».

شيفورليه ماليبو

وأعلنت «المنصور للسيارات»، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات شيفروليه شملت تخفيضات كبيرة على جميع فئات طراز شيفورليه ماليبو، الذى قدم رسمياً فى إبريل الماضي، وصلت إلى 40 ألف جنيه، لتباع السيارة بأسعار رسمية تبدأ من 420 ألف جنيه، لفئة Turbo LS، بعد أن كانت تباع بـ 450 ألف جنيه، بنسبة تخفيض 30 ألف جنيه، كما خفض «المنصور»، الفئة الثانية Turbo LT، بنفس النسبة، ليصبح سعرها 460 ألف جنيه، بدلاً من 490 ألف جنيه، بينما حصلت أعلى فئة من «ماليبو» Turbo premier على أعلى نسبة تخفيض، حيث خفضها الوكيل 40 ألف جنيه دفعة واحدة، لتقدم بسعر رسمى 500 ألف جنيه بدلاً من 540 ألف جنيه.

3 طرازات اأوبلب

كما أعلنت «المنصور للسيارات»، أيضاً عن تخفيض أسعار ثلاثة طرازات من علامة «أوبل»، الألمانية، ووصلت قيمة التخفيضات إلى 30 ألف جنيه، وشملت طرازات «إنسيجنيا جراند سبورت»، و«جراند لاند»، و«أسترا» المزودة بمحرك «تيربو».

وتقدم «إنسيجنيا»، بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى Elegance، والتى تم تخفيضها بمقدار 30 ألف جنيه، ليصبح سعرها الرسمى 480 ألف جنيه، بدلاً من 510 آلاف جنيه، كما خفض «المنصور»، الفئة الثانية H-L بنفس القيمة لتباع بسعر رسمى 520 ألف جنيه، بدلاً من 550 ألف جنيه، وحصلت أعلى فئة من إنسيجنيا T-L على نفس قيمة التخفيض، لتباع بسعر رسمى 600 ألف جنيه بدلاً من 630 ألف جنيه.

أما «أسترا» 2019 التى تقدم بفئة واحدة من التجهيزات، فأصبح سعرها الرسمى بعد التخفيض 315 ألف جنيه، بدلاً من 329 ألف جنيه، بخصم بلغت قيمته 14 ألف جنيه.

وشهدت سيارة أوبل «جراند لاند»، الرياضية متعددة الأغراض، تخفيضات تصل إلى 30 ألف جنيه، لباع بأسعار رسمية تبدأ من 450 ألف جنيه، لفئة Turbo Elegance بدلاً من 475 ألف جنيه، بنسبة تخفيض 25 ألف جنيه، كما تراجعت الفئة الثانية H-L، وأصبحت تباع بسعر رسمى 485 ألف جنيه، بدلاً من 510 آلاف جنيه، بتخفيض 25 ألف جنيه، وحصلت الفئة الكاملة من جراند لاند T-L على أعلى نسبة تخفيض، ليصبح سعرها الرسمى 520 ألف جنيه بدلاً من 550 ألف جنيه، بنسبة تخفيض 30 ألف جنيه.

تخفيضات MG

وكشفت «المنصور للسيارات»، أيضاً عن تخفيضات كبيرة على أسعار سيارتها السيدان MG-6، التى ظهرت فى مصر لأول مرة فى إبريل الماضي، وصلت إلى 40.000 جنيه، لتقدم السيارة بأسعار رسمية تبدأ من 280 ألف جنيه لفئة Turbo STD، بعد أن كانت تباع بـ 320 ألف جنيه، بنسبة تخفيض 40 ألف جنيه، وخفض «المنصور»، الفئة الثانية Turbo Comfort بنسبة 30 ألف جنيه، لتقدم بسعر رسمى 320 ألف جنيه بدلاً من 350 ألف جنيه، بينما حصلت أعلى فئة من MG6 Turbo Luxury على تخفيض 30 ألف جنيه أيضاَ، لتقدم بسعر رسمى 350 ألف جنيه بدلاً من 380 ألف جنيه.

بيجو

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فيما أعلنت شركة «مانسكو» للسيارات، الوكيل الحصرى لعلامة بيجو الفرنسية فى مصر، عن تخفيض أسعار جميع الطرازات المتاحة فى السوق المحلى بقيم تتراوح بين 5 آلاف، و35 ألف جنيه، حيث انخفضت أسعار بيجو 301 سيدان موديل 2019 بواقع 10 آلاف جنيه، وبذلك يصبح سعر الفئة Access القياسية 229.990 جنيه بدلًا من 239.990 جنيه، والفئة Active بـ239.990 جنيه بدلًا من 249.990 جنيه، أما الفئة Allure الأعلى بات سعرها 269.990 جنيه بدلًا من 279.990 جنيه.

كما تراجعت أسعار جميع فئات بيجو 508 السيدان New Shape موديل 2019 بواقع 10 آلاف جنيه، وبذلك أصبح سعر الفئة Active الأولى 499.990 جنيه بدلًا من 509.990 جنيه، وسعر الفئة Allure الثانية 549.990 جنيه بدلًا من 559.990 جنيه، وسعر الفئة GT Line الكاملة 629.990 جنيه مقارنة بـ639.990 جنيه قبل التخفيض.

وشهدت أيضاً أسعار بيجو 2008 التى تنتمى إلى السيارات الكروس أوفر الخدمية المتاحة بفئة Active Pack موديل 2019 بواقع 5 آلاف جنيه وأصبح سعرها الرسمى الجديد 314.990 جنيه بدلًا من 319.990 جنيه.

وانخفضت أسعار بيجو 3008 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2019، الفئة Access القياسية، بواقع 25 ألف جنيه، لتباع بـ454.990 جنيه بدلًا من 479.990 جنيه، بينما تراجعت الفئة Active بنفس القيمة ليهبط سعرها إلى

474.990 جنيه مقارنة بـ499.990 جنيه قبل التخفيض، وانخفضت الفئة Allure إلى 524.990 جنيه بعد خصم 25 جنيه من قيمتها السابقة التى كانت تقدر بـ549.990 جنيه، أما الفئة Allure+ فقد طالتها التخفيض الأكبر، حيث تراجع سعرها بواقع 35 ألف جنيه، ليصبح سعرها الرسمى 564.990 جنيه مقارنة بـ599.990 جنيه، وانخفضت أسعار الفئة GT Line الكاملة من 3008 بواقع 25 ألف جنيه، ليكون سعرها الرسمى 614.990 جنيه بدلًا من 639.990 جنيه.

أما بيجو 5008 موديل 2019، فشهدت فئاتها الأربع، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية، خصماً بلغ 25 ألف جنيه، ليصبح سعر الفئة Active القياسية بعد التخفيض 554.990 جنيه، والفئة Allure الثانية بـ594.990 جنيه، والفئة Allure+ الثالثة 634.990 جنيه، أما الفئة GT Line الأعلى من السيارة أصبح سعرها 684.990 جنيه.

رينو

وأخطرت الشركة المصرية العالمية للسيارات، وكيل علامة رينو الفرنسية فى مصر، شبكة موزعيها، بخصومات سعرية على طراز رينو ميجان، بمقدار يتراوح بين 27 و35 ألف جنيه خلال يونيو الحالي.

وتراجعت أسعار رينو ميجان الفئة الأولى إلى 293 ألف جنيه، بدلا من 328 ألف جنيه، ووصلت أسعار الفئة الثانية إلى 333 ألف جنيه مقابل 360 ألفا، فيما حددت الشركة أسعار رينو ميجان الفئة الثالثة بقيمة 363 ألف جنيه.

شيري

وأعلنت مجموعة جى بى غبور أوتو، وكلاء سيارات هيونداى، ومازدا، وشيري، وجيلى، فى مصر، عن تخفيضات على أسعار طرازى شيرى «تيجو 3، وأريزو 5»، بمقدار 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال يونيو الحالى، حيث تراجعت أسعار شيرى «تيجو 3» لتصل إلى 225 ألف جنيه، بدلًا من 235 ألفًا سابقًا، وانخفضت أسعار شيرى «أريزو 5»، لتصل الفئة الأولى إلى 219.9 ألف جنيه، مقارنة بـ229.9 ألف، وتراجعت الفئة الثانية إلى 229.9 ألف جنيه، مقابل 239.9 ألف.

فيما استقرت مجموعة جى بى غبور أوتو على أسعار الطرازات الأخرى من العلامة الصينية، وهى «إنفى، وتيجو 4، وتيجو 7» خلال الشهر الحالى.

هيونداي

كذلك فإن مجموعة جى بى غبور أوتو، قد أخطرت شبكة موزعيها، بتخفيض أسعار 4 سيارات من هيونداى وهى «توسان، والنترا AD، والنترا HD، وأكسنت HCI»، بمقدار يتراوح بين 3 و25.1 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال يونيو الحالى.

وتراجعت أسعار هيونداى توسان الفئة الأولى إلى 419.9 ألف جنيه بدلًا من 445 ألفًا، وانخفضت أسعار الفئة الثانية إلى 444.9 ألف، مقارنة بـ470 ألف جنيه، وسعّرت الفئة الثالثة بـ469.9 ألف جنيه، مقابل 495 ألفًا، فيما انخفضت أسعار سيارات هيونداى توسان الفئة الرابعة إلى 524.9 ألف، مقارنة بـ550 ألفًا، وتراجعت أسعار الفئة الخامسة إلى 529.9 ألف جنيه، وتراوحت أسعار توسان فئات التربو بين 473 و599.9 ألف جنيه.

كما تراجعت أسعار «إلنترا AD» لتصل الفئة الأولى إلى 299.9 ألف جنيه، مقارنة بـ302.9 ألف، ووصلت أسعار الفئة الثانية إلى 309.9 ألف بدلًا من 312.9 ألف سابقًا.

وبلغت أسعار سيارات هيونداى النترا AD الفئة الثالثة بقيمة 329.9 ألف جنيه، مقارنة بـ332.9 ألف، وسعرت الفئة الرابعة بنحو 344.9 ألف جنيه، مقارنة بـ347.9 ألف.

وسجلت أسعار سيارات هيونداى AD الفئة الخامسة نحو 369.9 ألف جنيه، مقارنة بـ372.9 ألف، وهبطت أسعار الفئة السادسة إلى 389.9 ألف، مقارنة بـ392.9 ألف، وجاءت الفئة الأعلى بقيمة 439.9 ألف، مقابل 442.9 ألف.

وخفّضت مجموعة جى بى غبور أوتو، أسعار سيارات هيونداى إلنترا HD لتتراوح بين 233.9 و262.9 ألف جنيه، بدلًا من 248.9 و277.9 ألف سابقًا. وانخفضت أسعار سيارات هيونداى أكسنت HCI الفئة الأولى إلى 255 ألف جنيه بدلا من 269.9 ألف، وتراجعت أسعار الفئة الثانية إلى 268 ألف جنيه بدلًا من 282.9 ألف، وبلغت أسعار الفئة الثالثة 278 ألفًا، بينما أسعار سيارات هيونداى اكسنت HCI الفئة الرابعة 308 آلاف جنيه، بدلًا من 322.9 ألف، وتراجعت أسعار الفئة الخامسة إلى 335 ألف جنيه، مقارنة بـ349.9 ألف.

لادا جرانتا

أقرت شركة الأمل للسيارات، وكيل علامتى «بى واى دي» الصينية، و«لادا» الروسية فى مصر، خصماً على أسعار طراز «جرانتا» موديل 2019، بواقع ألف جنيه، ليصبح سعرها الجديد 147 ألف جنيه. وفقدت «لادا جرانتا» 16 ألف جنيه من أسعارها الرسمية المعلنة فى يناير 2019، بعدما قام وكيلها بتخفيض سعرها أكثر من ثلاث مرات خلال ستة أشهر.

بى واى دي

وقامت «الأمل»، أيضاً بالإعلان عن تخفيضات على أسعار طرازات العلامة الصينية تصل إلى 20 ألف جنيه، حيث تراجعت أسعار بى واى دى F3 الجديدة المجمعة محليًا، والتى تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات بواقع ألف جنيه، ليصبح سعرها الرسمى الجديد 177 ألف جنيه بدلاً من 178 ألف جنيه.

وكذلك تراجعت أسعار بى واى دى S5 المجمعة محليًا والتى تنتمى إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات حوالى 20 ألف جنيه، ليصبح سعرها 290 ألف جنيه مقارنة بـ310 آلاف جنيه، وهو التخفيض الثانى الذى يطال السيارة فى 2019، حيث تراجعت أسعارها فى المرة السابقة بواقع 9