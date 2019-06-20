كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فورد تعلن عن قوة سيارتها الجديدة "موستنج شيلبي GT500 2020" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة فورد الأمريكية عن مواصفات سيارتها الجديدة موستنج شيلبي GT500 2020، لتصبح أقوى سيارة قانونية للطرق في تاريخ الشركة.

تعتمد السيارة على محرك V8 تيربو سعة 5.2 لتر سوبرتشارج يولد قوة 760 حصان وعزم دوران 847 نيوتن.متر، لتكون أقوى موستنج على الإطلاق، كما أفادت تقارير إلى تحديد السرعة القصوى إلكترونيًا عند 290 كم\س.

بهذه الفوة أصبحت موستنج شيلبي GT500 الجديدة كذلك أقوى من دودج تشالنجر SRT ذات الـ 707 حصان وشيفروليه كمارو ZL1 ذات الـ 650 حصان. ولكن مازالت أضعف من تشالنجر SRT هيلكات Redeye ذات الـ 797 حصان.