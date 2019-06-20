“جي دي باور” كيا تحصل على أعلى مرتبة بين شركات السيارت في الجودة

شركة كيا موتورز تحصل، ولخمسة سنوات متتالية، على أعلى مرتبة من بين ماركات السوق في تصنيفات دراسة الجودة الأولية من مؤسسة “جي. دي. باور”.

حيث أبلغ ملاك سيارات كيا عن أقل المشكلات في الجودة خلال التسعين يومًا الأولى من ملكيتهم للسيارة مقارنة بجميع ماركات السيارات غير الفاخرة في الولايات المتحدة

لقد تحسنت مستويات المشاكل التي تم الأبلاغ عنها من سيارات كيا بنقطتين مقارنة بالعام الماضي مما أهلها لإحتلال المرتبة الأولي على جميع شركات صناعة السيارات غير الفاخرة والثانية على جميع الماركات (الفاخرة زائداً غير الفاخرة)

كما تم إدراج أربعة موديلات من كيا ضمن أفضل 10 سيارات في الصناعة مقارنة بأي ماركة أخرى

وتصدرت سيارة كيا ريو المدمجة، وسيراتو المدمجة، وسبورتاج “إس يو في”، وسيدونا ميني فان وإحتلت المرتبة الأولى كل في فئتها

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت شركة كيا اليوم، للعام الخامس على التوالي، على تصنيف الماركة الأولى، في فئة السيارات غير الفاخرة، وذلك من قبل مؤسسة “جي. دي. باور” في دراسة الجودة الأولية الأمريكية لعام 2019 (IQS)، حيث حققت أقل مستوى إبلاغ عن المشاكل (بمعدل 70 مشكلة لكل 100 سيارة)، بتحسن بلغ بنقطتين عن نتائج العام الماضي. ويعود النجاح المستمر الذي حققته شركا كيا في دراسة الجودة الأولية (IQS) إلى إدراج أربعة موديلات من سياراتها وهي: كيا ريو، وسيراتو، وسبورتاج، وسيول، ضمن أفضل 10 سيارات في الصناعة، مقارنة بأي ماركة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، أحتلت كل من سيارة كيا ريو (فئة السيارات الصغيرة) وسيراتو (فئة السيارات الصغيرة) وسبورتاج (فئة سيارات “إس يو في” متعددة الاستخدامات الصغيرة) وسيدونا (فئة الميني فان) المرتبة الأولى في الأداء، كل في فئتها.

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وفي هذا الصدد علق السيد/مايكل كول، الرئيس التنفيذي للعمليات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة كيا موتورز أمريكا، قائلاً: “إن تصنيفنا في قمة دراسة الجودة الأولية من قبل مؤسسة “جيه دي باور” في الولايات المتحدة من بين جميع الماركات في الأسواق يعتبر شرفًا كبيرًا، ولكن الحصول على هذا المنصب الريادي لمدة خمس سنوات متتالية يؤكد بشكل لا لبس فيه التزام كيا بالجودة وتجربة الملاك”. وأضاف قائلاً: ” أنه في ظل وجود أربعة سيارات فائزة كل في فئتها وإحتلال ثلاثة موديلات إضافية المراكز الثلاثة الأولى في فئة كل منها، فهي شهادة حقيقية على أن فلسفة شركة كيا (منح التصميم كل الجهود – Give It Everything) قد أثمرت وأسفرت عن تشكيلة من الموديلات المدهشة على المستوى العالمي.”

لقد إرتكز التقرير السنوي على تحليل الإجابات الواردة من 76,256 من المجيبين حول 257 موديل سيارة عبر 26 فئة حيث تم تقييم السيارات بناء على تجربة القيادة، وأداء المحرك وناقل الحركة ومجموعة واسعة من الأمور المتعلقة بمشاكل الجودة التي أبلغ عنها أصحاب السيارات المستفتيين.