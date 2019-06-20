“مقارنة” جي ايه سي جي اس8 2019 وشانجان سي اس 95 “صور ومميزات وتفاصيل وأسعار” CS95 GS8

الخليج ٣٦٥ نت – تعد جي ايه سي GS8 هي الـSUV الرائدة في خط إنتاج الشركة الصينية، حيث تتسع لـ 7 ركاب وتقدم لكافة أفراد العائلة تجربة مريحة على الطريق، ما ساعد على اختيارها كسيارة العام في المملكة عن فئة سيارات SUV العائلية متوسطة الحجم في 2018، إذاً هل يعني كل ذلك تفوقها على طراز CS95 المميز من الصانعة الصينية شانجان التي تنافسها بالفئة ذاتها؟ هذا هو ما سنعرفه اليوم.

الأبعاد

جي ايه سي GS8

تأتي GS8 بأبعاد كبيرة حيث طولها 4.81 متر، عرضها 1.91 متر، ارتفاعها 1.77 متر، قاعدة عجلاتها 2.8 متر، وهي تزن 1,840 كجم وترتكز على جنوط 18 أو 19 إنش.

شانجان CS95

تأتي شانجان CS95 بطول 4.94 متر وعرض 1.93 متر وارتفاع 1.78 متر، بينما قاعدة العجلات هنا بطول 2.81 متر مع عجلات 19 إنش، وهي تأتي بوزن 2,120 كجم.

الخارجية

جي ايه سي GS8

لدى السيارة جي ايه سي GS8 تصميم خارجية عصري بمصابيح أمامية وخلفية LED، وتوحي شخصيتها بالهيبة على الطريق، كما لديها زجاج خلفي معتم يزيد خصوصية الركاب.

شانجان CS95

يعكس طراز CS95 الديناميكية الجديدة لسيارات شانجان المتطوّرة المفعمة بروح الحماسة والمغامرة والعصرية، مع خطوط حادّة وناعمة للجسم وأشكال مغاير وأكثر بساطة.

المقصورة والترفيه

جي ايه سي GS8

تمتاز المقصورة بالبساطة والعصرية بآن واحد، حيث تنجيد المقاعد من الجلد بخيارات ألوان متعددة وزخارف خشبية، ويتوسط الكونسول الوسطي شاشة المعلومات الترفيهية المدمجة بها نظام الملاحة بقياس 10 إنش تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما يتوفر لوحة شحن لاسلكي للهاتف وزر تشغيل/إيقاف المحرك.

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شانجان CS95

تقدم شانجان داخلية عالية الجودة كذلك بشاشة لمسية ضخمة تسمح بوضوح الأزرار المختلفة وسهولة التحكم بمختلف الوظائف، مع انتشار عدة زخرفات كروم بالمقصورة بجانب وجود العديد من الأسطح الناعمة والمقاعد المريحة مع خيارات لأنسجة فاخرة.

التقنيات والأمان

جي ايه سي GS8

قائمة مميزات جي ايه سي GS8 طويلة منها مكيف هواء ثلاثي المناطق، مقاعد مدفأة ومهواة للسائق والراكب الأمامي، تشغيل عن بعد، مستشعرات ركن، نظام عرض 360 درجة، تعزيز الاتزان الإلكتروني، مثبت سرعة، مساعد بدء السير على الطرق الصاعدة، نظام التنبيه عند الانحراف عن المسار، نظام التحكم عند النزول من المرتفعات، مساعد الكبح الهيدروليكي، 6 وسائد هوائية و6 مكبرات صوت.

شانجان CS95

تتاح CS95 من شانجان مع عدة أنظمة ذكية مثل نظام بورج وارنر نيكس تراك لإدارة العجلات بذكاء والتعرف على حالة الطريق، بجانب التحكم الإلكتروني بالثبات، الفرامل المساعدة في حالات الطوارئ، التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، التخفيف من انقلاب المركبة إلكترونياً، المساعدة في بدء صعود التلال، التحكم في الجر، التحكم في انحراف المقطورة و8 وسائد هوائية.

المحركات والأسعار

جي ايه سي GS8

يستمد الطراز الرائد طاقته عبر محرك تيربو 4 سلندر قوة 200 حصان وعزم دوران 320 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات، ما يتيح له الوصول إلى سرعة قصوى 200 كم/س، على أن يحقق صرفية وقود 12.4 كم/لتر، مع الأخذ بالاعتبار أن خزان الوقود سعته 66 لتر، وتتاح جي ايه سي GS8 2019 في معارض الجميح للسيارات بسعر يبدأ من من 89,500 ريال.

شانجان CS95

هذا وتأتي شانجان CS95 بمحرك 2 لتر تيربو 4 سلندر بقوة 233 حصان وعزم دوران 360 نيوتن.متر وبناقل أوتوماتيكي 6 سرعات، حيث تقدم متوسط صرفية وقود يبلغ 12.6 كم/لتر، وهي متاحة بأسعار تبدأ من 87,045 ريال.