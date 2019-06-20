مقارنة بين جي ايه سي جي اس4 2019 وام جي جي اس 2019 “صور ومميزات ومواصفات” GAC GS4 MG GS

الخليج ٣٦٥ نت – تأسست جي ايه سي بعام 1955، وهي سادس أكبر صانعة سيارات على مستوى الصين، حيث تتعاون مع الشركات العالمية في تصنيع سياراتهم مثل هوندا وفيات وتويوتا وميتسوبيشي وايسوزو، لذا فإن GS4 ستقدم تجربة مميزة بكل تأكيد.

أما عن ام جي، فقد تأسست في 1920 في بريطانيا كشركة صانعة للسيارات، ولكن بمرور الوقت ومع تكرار أزمات الشركة، انتقلت ملكيتها لعدة شركات مختلفة، والتي كانت أحدثها مجموعة نانجينج الصينية التابعة لمجموعة SAIC، لذا يمكن القول أن MG حالياً تعد شركة صينية نظراً لأن تصنيعها وإنتاجها يتم بالكامل في الصين، فدعونا نلقي نظرة على مقارنة شاملة اليوم بين الطرازين.

الأبعاد

جي ايه سي جي اس4

طول: 4.5 متر

عرض: 1.8 متر

ارتفاع: 1.7 متر

قاعدة عجلات: 2.6 متر

ام جي جي اس

طول: 4.5 متر

عرض: 1.85 متر

ارتفاع: 1.69 متر

قاعدة عجلات: 2.65 متر

التصميم

جي ايه سي جي اس4

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تأتي جي ايه سي GS4 على هيئة كروس أوفر ذات تصميم عصري ورياضي بشكل انسيابي ذو طابع أنيق مميز عبر خطوطها المنحوتة بدقة بالغة، بداية من مصابيح LED الأمامية الذكية ذات الأضواء النهارية والتوزيع الجيد للإضاءة، وصولاً إلى عجلات 17 إنش وأبعادها المتوسطة مع حقيبة أمتعة سعتها 450 لتر، وذلك بجانب امتلاكها مساحات أمامية حساسة للأمطار.

ام جي جي اس

تأتي ام جي جي اس مع تصميم جرئ رياضي، بجانب حصولها على صادم أمامي يساعده على زيادة مستوى ديناميكيتها، على الرغم من مظهر منافذ الهواء السفلية الغير متناسقة مع عناصر التصميم الأخرى.

الداخلية والتقنيات

جي ايه سي جي اس4

بالمقصورة، سنجد داخلية عصرية ذات مستويات جيدة من عزل ضوضاء الهواء الخارجي، حيث تبدأ مميزاتها مع مقاعد أمامية قابلة للتعديل في 6 اتجاهات مع أنظمة تبريد وتدفئة اختيارية بجانب وجود عجلة قيادة جلدية ناعمة الملمس متعددة الوظائف خلف شاشة العدادات الرقمية الملونة وأسفل وفتحة سقف كهربائية ذات الزجاج المظلل، إضافة لوجود كونسول وسطي ذو شاشة 8 إنش داعمة لأنظمة ملاحة برؤية ثلاثية الأبعاد للطريق وإرشادات ملاحة صوتية، في حين تساهم الزخرفات الكرومية بالداخل مع مقبض ناقل الحركة المستوحى من الطائرات بزيادة الشعور بالرفاهية داخل المقصورة العائلية والتي تتمتع بمستوى رحابة معقول بالصف الخلفي من المقاعد مع دعم التحكم بالسيارة عبر تطبيق ذكي للهواتف.

ام جي جي اس

بالانتقال إلى ام جي جي اس، نجدها تحاول أيضاً تغطية أغلب الأسطح بمواد ناعمة الملمس على عكس الموديل السابق، بجانب زيادة مستوى هدوء المقصورة كذلك مع وجود شاشة لمسية 8 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي الداعم للملاحة مع توفير عجلة قيادة ذات قطر أصغر.

المحركات والأسعار

جي ايه سي جي اس4

تتاح جي ايه سي GS4 بخيار واحد للمحركات من نوع 4 سلندر تيربو سعة 1.5 لتر ذو قوة 152 حصان و235 نيوتن.متر متصل بناقل أوتوماتيكي 7 سرعات ذو دفع أمامي قادر على التسارع حتى 100 كم/س خلال 9.5، مع معدل استهلاك وقود ممتاز يبلغ 15.3 كم/لتر، في حين تبدأ أسعارها لدى معارض الجميح للسيارات عند 57,800 ريال وتصل إلى 69,900 ريال.

ام جي جي اس

هذا وتأتي ام جي جي اس مع محرك 2 لتر تيربو قوته 162 حصان مع عزم دوران 350 نيوتن.متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، وهي تتوفر بدفع رباعي أو أمامي بفئتين مختلفتين، حيث تبدأ أسعارها من 68,250 ريال.