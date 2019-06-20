كيا سيلتوس 2020 تكشف نفسها رسمياً كأصغر SUV للعلامة الكورية

الخليج ٣٦٥ نت – عقب سلسلة من التسريبات والتشويقات، كشفت كيا أخيراً عن موديل سيلتوس SUV في حدث خاص في الهند، مع طرحها في الأسواق في النصف الثاني من العام.

نبدأ بالخارجية، والتي تجمع بين التصميم الشبابي والخطوط الحادة وبين مظهر الـ SUV التقليدي، مع بروز شبكة التهوية الأيقونية على شكل أنف النمر لتؤكد على هوية كيا، مع مصابيح أمامية LED ومصابيح ضباب وجنوط يتراوح بين 16 و17 و18 إنش.

بالانتقال للداخلية نرى شاشة معلومات ترفيهية كبيرة 10.25 إنش في منتصف لوحة القيادة، مع شاشة رأسية اختيارية 8 إنش ونظام صوتي Bose الفاخر، وبشكل عام المقصورة موجهة “للشباب المحب للتقنيات الحديثة”.

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وتأتي السيارة بعدد من أنظمة السلامة مثل إدارة ثبات السيارة، والتي تجمع بين التحكم في الاحتكاك والثبات الإلكتروني، مثل نظام يساعد على تسلق التلال ومستشعرات خلفية وأمامية للركن والمزيد.

وستتوفر سيلتوس بمحركين بتروليين، الأول تيربو 1.6 لتر بقوة 177 حصان والثاني ضغط هواء سعة 2.0 لتر بقوة 149 حصان، مع محرك ديزل 1.6 لتر بقوة 136 حصان، مع توفر جير اوتوماتيكي بست او سبع سرعات وجير CVT، وسيبدأ إنتاج السيارة قريباً في الهند والكوريا الجنوبية.