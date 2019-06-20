كاديلاك XT5 2020 فيس ليفت تنطلق رسميا

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كاديلاك بصمت عن XT5 2020 فيس ليفت في الصين، والتي تبدو مألوفة على الفور، حيث حصل الموديل على نحديثات خفيفة لشبكة التهوية التي تخلت عن الحدائد الأفقية، وأسفلها نرى فتحة دخول هواء معدلة كذلك ولمسات كرومية واسعة.

كما حصلت السيارة على مرايا جديدة وجناج خلفي محدث لتحسين الأداء الايروديناميكي وجعل السيارة “أكثر هدوءاً وراحة” من الموديل السابق.. وستتوفر السيارة بنسخ Luxury وسبورت، بلمسات براقة وسوداء مصقولة للخارجية لتمييزهم عن باقي النسخ.

وقد حصلت الكروس اوفر على نظام اوديو Bose جديد بـ 14 مكبر صوت مع تحديث المقاعد الخلفية للسماح بانزلاقها للوراء والأمام بـ 5.5 إنش.. وستأتي السيارة بمحرك تيربو 2.0 لتر بأربع سلندرات وتقنية وقف تفعيل الإسطوانات حسب الجهد الذي تبذله السيارة لتوفير الوقود.

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كاديلاك لم تكشف عن مواصفات القوة ولكن أكدت أن عزم دوران المحرك 350 نيوتن.متر وأنه متصل بجير أوتوماتيكي بتسع سرعات وكفاءة استهلاك وقود إجمالية بـ 7.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

وأخيراً حصل الموديل على 14 نظام سلامة محدث مثل كبح الطوائ الأوتوماتيكي القادر على رصد الأجساد من على بعد 60 متر أمام الكروس اوفر، مع مرآة رقمية خلفية ومساعد أوتوماتيكي للركن والتحذير من تغيير حارة الطريق والمزيد.