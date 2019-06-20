كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 خطوات عليك اتباعها عند إضاءة لمبة البطارية في السيارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتقر السائقين لمهارات التعامل مع مشكلة إضاءة لمبة البطارية في السيارة، ويصابون بالارتباك لعدم قدرتهم على لتصرف، ولكن في السطور التالية يجب على السائقين عند إضاءة لمبة بطارية السيارة اتباع هذه القواعد لتفادي المشكلة:

يجب التركيز والتفكير دون انفعال

اهدأ ولا تستلم للشعور بالخوف والقلق، عندما تُضيء علامة البطارية فمن الممكن أن يكون الحل بسيطًا جدًا.

تفقد العدادات

تقفد العدادت التى تشير إلى حالة الشحن بالسيارة والذي يسمى بـ (الفولتميتر)، مع العلم أن بعض السيارات تفتقر إلى وجود هذا النوع، فإذا كانت القراءة عالية أو منخفضة للغاية فهذا يدعو للقلق ومعدل التشغيل الطبيعي يترواح 12 إلى 14 فولت.

تقليل الطاقة المستخدمة بالسيارة

فى مثل هذه الحالات يفضل تقليل الطاقة المستخدمة فى ذلك الوقت عن طريق غلق الأشياء غير الضرورية بطارية المركبة، مثل الراديو والمروحة ومكيف الهواء و إضاءة السقف.

أبق المحرك قيد التشغيل

أبقِ المحرك قيد التشغيل، فمن الممكن أنك لا تستطيع إعادة تشغيله إذا قمت بإطفاء السيارة إذا كان العطل بالمولد والذي قد تستمر في العمل بدورها نحو نصف ساعة ما دام المحرك يعمل.

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اذهب بالسيارة إلى ميكانيكي سيارات

اذهب بالسيارة إلى ميكانيكي السيارات لفحص المولد، فإذا كان المولد يعمل بصورة طبيعية قم بفحص البطارية فمن الممكن أن يكون ضوء البطارية مؤشرًا على تلفها أو وجود خلل في جهاز الاستشعار.

تحقق من وصلات البطارية

إذا وجدت وصلات البطارية متآكلة أو محلولة، قد تكون هذه هي المشكلة، فقم بتنظيف الوصلات والبطارية باستخدام فرشاة سلكية، وعند الانتهاء قم بربط الوصلات بشكل جيد في مخارج البطارية.

افحص حزام المولّد الكهربائي بالسيارة

قم بفحص حزام المولد الكهربائي إذا كان مرتخيا، و أحكم ربطه أو قم بشراء حزامًا جديدًا؛ إذا كان مشققًا.

قُم بإعادة تشغيل سيارتك بعد 5 دقائق

قُم بإعادة تشغيل السيارة بعد خمس دقائق فسوف يساعد ذلك الوقت على تهيئة نظام الكمبيوتر بها، و قد ينطفئ ضوء البطارية بعد إتمام هذه الخطوة، لكن إذا أضاءت مرة ثانية فعليك الذهاب إلى الميكانيكي لفحصها.

تحقق من الأمر مع الميكانيكي

إذا فشلت فى كل هذه الخطوات للكشف عن المشكلة الحقيقية، فأن أغلب الظن أن تكون المشكلة فى نظام الكمبيوتر وعليك فى تلك الحالة التوجه إلى مكيانيكي متخصص لبحث ذلك الأمر معه.