الكشف رسميا عن كيا سيلتوس 2020 المتطورة الرياضية

تتميز سيارة كيا سيلتوس المتطورة في سوق سيارات الدفع الرباعي “إس يو في” المتعددة الإستخدامات والمدمجة بالقوة والمصداقية

التصميم الداخلي المدهش للسيارة يتميز بمواد عالية الجودة تستشرف المستقبل

مدعومة بمحركات بنزين وديزل فعالة تعمل بتقنية “إسمارت إستريم”

تعتبر واحدة من أكثر السيارات عالية التقنية في فئتها مزودة بمجموعة من المزايا الرائعة في التصميم الداخلي للسيارة

سوف يتم تصنيع سيارة كيا سيلتوس في كل من ولاية أندرا براديش بالهند وجوانجو في كوريا

كما سوف يتم طرحها للبيع في الأسواق العالمية خلال النصف الثاني من هذا العام (2019م)

الخليج ٣٦٥ نت – تتميز سيارة كيا سيلتوس الجديدة بمزايا وعناصر سلامة وتقنيات في غاية التطور على المستوى العالمي بالنسبة لفئة سيارات الدفع الرباعي “إس يو في” المتعددة الإستخدامات والمدمجة. ولقد كشفت شركة كيا عن هذه السيارة اليوم للمرة الأولى على مستوى العالم ضمن فعالية خاصة في مدينة دلهي، بالهند.

تتميز سيارة كيا سيلتوس بتفاصيل تصميم مميزة، الأمر الذي يضفي على هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة جواً من المزايا الرياضية المدهشة، فهي تجمع بين المزايا التقنية التي تستشرف المستقبل والمساحات الرحبة الرائدة في فئتها ومزودة بمجموعة من مزايا الأمان الرائعة ذات المستوى العالمي، كما إنها معززة بعدة محركات بنزين وديزل إختيارية تعمل بتقنية “إسمارت إستريم” عالية الكفاءة.

وبهذ الصدد علق السيد/هان وو بارك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا موتورز كوربوريشن قائلاً: “تعتبر سيارة كيا سيلتوس من السيارات المهمة بالنسبة للشركة لأنها بلا شك سوف تلعب دورًا رئيسيًا وفعال في توسيع تواجدنا العالمي، وخاصة في الأسواق ذات الأهمية والأولوية مثل الهند. ولقد قمنا بتكييف نقاط القوة لدينا في التصميم والجودة والتكنولوجيا لتلبية احتياجات العملاء في السوق الهندية. ”

وأضاف قائلاً: “إن سيارة كيا سيلتوس تستهدف بشكل أساسي المشترين الشبان حيث أنها مزودة بالمهارات التقنية المدهشة، وبأحدث التقنيات وأدوات السلامة. ويعد العرض الأول لهذه السيارة على مستوى العالم علامة فارقة بالنسبة للشركة لأنها سوف تظهر مدي التزامنا بالإدهاش تجاه السوق الهندية – وهذه مجرد البداية، حيث لدينا العديد من الخطط الكبيرة في هذا البلد الرائع. ”

كما تتميز سيارة كيا سيلتوس بقيمة رائعة تستحق مقابلها المالي – بفضل تزويدها بمجموعة من المزايا التكنولوجية التي ترفع من مستوى الاتصال والسلامة إلى أقصى الحدود، إضافة إلى المساحات الداخلية الرحبة، عالية المستوى والتنوع، التي تستوعب خمسة أشخاص بإرتياح.

تخطط كيا لبدء مبيعات التجزئة في الهند مع أكبر عدد من الوكلاء على الإطلاق تشهده سيارة جديدة تدخل السوق، كما تم عقد شراكة مع المؤسسات المالية الثمانية الرائدة في الهند لتقديم خدمات مالية شاملة للعملاء في جميع أنحاء البلاد.

وسوف يتم تصنيع سيارة كيا سيلتوس في منشأتين من منشآت إنتاج سيارات كيا – الواقعة في كل من منطقة أنانتابور، وأندرا براديش، الهند، وغوانغجو، كوريا، ومن المقرر أن يتم طرحها للبيع في الأسواق العالمية خلال النصف الثاني من هذا العام (2019م).

التصميم الخارجي:

تعتبر سيارة كيا سيلتوس سيارة رياضية “إس يو في” متعددة الاستخدامات مدمجة ومتطورة

وتتميز عن السيارات المنافسة لها بفضل تصميمها الرياضي المتطور والمساحات الرحبة وتمتعها بقدرات سيارات الدفع الرباعي “إس يو في” المتعددة الإستخدامات التقليدية – كل ذلك في حزمة مدمجة.

كما تتميز سيارة كيا سيلتوس بتفاصيل التصميم الخارجي المميزة والمدهشة، مثل غطاء المحرك الطويل، والخطوط والحواف القوية والمتطورة على الصدام الأمامي، والخطوط الحادة المضغوطة في جسم السيارة، إضافة إلى الشبك الأمامي الواسع “على هيئة أنف النمر” مما يساعد في التعرف عليها على الفور وإستيعاب أنها من سيارات كيا، ولكنها تختلف قليلاً عنها، حيث أنها مزودة بكتف قوي منسجم مع الزجاج المائل نحو الخلف من السيارة، بالإضافة إلى المصد الخلفي المزود بعادم صوت معدني جميل، أضفت على هذه السيارة متعددة الاستخدامات المدمجة جواً يتميز بالسمات الرياضية.

لقد تم تزويد سيارة كيا سيلتوس بمصابيح LED أمامية وخلفية مصممة بشكل معقد ومتطور للغاية، يضفي على السيارة وجود قوي وواثق على الطريق، وللقيادة أثناء النهار، تحتوي السيارة أيضًا على مصابيح LED ومصابيح خلفية تعمل بالنهار ومؤشرات ثلاثية الأبعاد متعددة الطبقات تجعل سيارة كيا سيلتوس واضحة تمامًا أينما كانت، أما بالنسبة للقيادة في الأجواء الضبابية، فقد تم تزويد السيارة أيضًا بمصابيح LED خاصة بذلك.

تتمتع سيارة كيا سيلتوس بخيارات مختلفة من جنوط سبائك الألمنيوم الممتازة المنحوتة بدقة مقاس 16 أو 17 أو 18 بوصة، والتي تكمل أبعاد السيارة، مما يجعلها ذات هيئة ومظهر قوي، كما إنها مزودة بإطارات مقاس 205/60 R16 أو 215/55 R17 أو 235/45 R18.

التصميم الداخلي:

تتمتع السيارة بتصميم داخلي مدهش يتميز بمواد عالية الجودة تستشرف المستقبل

لقد تم إنجاز التصميم الداخلي لسيارة كيا سيلتوس بمواد عالية الجودة تستشرف المستقبل، حيث تستهدف المقصورة تلبية إحتياجات المشترين الشبان المتعلقة بالتكنولوجيا، حيث أنها تتميز بأشكال واسعة وتفاصيل فنية عالية، كما إن السيارة مزودة بمجموعة من التقنيات لزيادة مستوى الراحة والإتصال وسهولة الاستخدام، كما يشتمل التصميم الجريء للمقصورة على نظام معلومات وترفيه عالي التقنية بشاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة وإضاءة مريحة للمزاج وممتعة.

تسمح بيئة المقصورة، التي تراعي الجوانب المتعلقة بالإنسان، للسائق بالجلوس بشكل مريح مع رؤية قيادة جيدة، مما يساعده على التركيز على القيادة وتقليل التعب بشكل طبيعي، كما إنه داخل المساحة الداخلية الواسعة، تحتوي سيارة كيا سيلتوس أيضًا على نظام شاشة العرض في الزجاج الأمامي بحجم 8.0 بوصة والتي تعرض بشكل مدهش معلومات القيادة ذات الصلة، مثل اتجاهات التنقل التفصيلية ومعلومات سرعة السيارة التي تعرض بشكل متتابع، وذلك على شاشة صغيرة تظهر خلف عجلة القيادة.

تتوفر السيارة أيضًا مزودة بنظام صوتي فاخر بثمانية سماعات من ماركة “Bose” توفر صوتًا نابضًا بالحياة لجميع الركاب في سيارة كيا سيلتوس.

الأداء:

توجد عدة محركات بنزين وديزل تعمل بنظام “إسمارت إستريم” عالي الكفاءة

تتوفر سيارة كيا سيلتوس مزودة بمجموعة من المحركات من الجيل الثالث المطورة حديثًا لضمان الكفاءة العالية والأداء القوي، والتي تم تصميمها جميعاً مزودة بتقنية “إسمارت إستريم” من كيا لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات.

حيث تتوفر سيارة كيا سيلتوس مزودة بمحرك بنزين توربيني T-GDI بسعة 1.6 لتر وقوة 177 حصانًا، ومحرك بنزين بسعة 2.0 ليتر وقوة 149 حصانًا ومحرك ديزل بسعة 1.6 لتر وقوة 136 حصانًا. واعتمادًا على السوق، سوف يتم تزويد سيارة كيا سيلتوس بما يصل إلى ثلاثة خيارات ناقل حركة أوتوماتيكي لتناسب احتياجاتهم وأسلوب القيادة – وناقل حركة مزدوج القابض/الكلتش بسبع سرعات (7DCT)، وناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات (6AT) وناقل حركة متغير باستمرار (CVT).

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ولزيادة تجربة ومتعة القيادة، تم تجهيز سيارة كيا سيلتوس بنظام تحديد وضعية القيادة والذي يتيح للسائق إمكانية تكييف السيارة وفقاً لأسلوبه المفضل أو ظروف الطريق، حيث يمكن للسائق الاختيار بين وضعية “Normal” و”Eco” و”Sport”، فوضعية “Eco” تقوم بزيادة نطاق حركة السيارة إلى الحد الأقصى عن طريق استخدام تدابير خاصة لتوفير الوقود، بينما تزيد وضعية “Sport” من إستجابات المحرك والمحرك الكهربائي لزيادة الشعور بحيوية القيادة، أما وضعية “Normal” فتخلق توازناً جيد بين الوضعيتين.

التقنيات والمزايا المختلفة:

تتمتع السيارة بمزايا وتقنيات مدهشة هي الأولى في فئتها على مستوى السوق والعالم

تعتبر سيارة كيا سيلتوس من سيارات “إس يو في” متعددة الاستخدامات المدمجة والمتطورة المزودة بمجموعة من المزايا هي الأولى من نوعها على مستوى السوق والعالم والتي تم تصميمها لجعل القيادة أكثر أمانًا وأقل إجهادًا، بينما توفر أيضًا السهولة الكاملة في التشغيل.

إن نظام المعلومات والترفيه المتطور في السيارة مقاس 10.25 بوصة مجهز بالتقنيات وبوظائف تقسيم الشاشة المتطورة، الأمر الذي يتيح للمستخدمين التحكم أو مراقبة العديد من مزايا السيارة في نفس الوقت، وضبط الشاشة لعرض ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات في وقت واحد، لذلك، يمكن للسائق اختيار عرض واحد (مثل التنقل بين المعلومات) أو دمج عناصر مختلفة على الشاشة.

تشتمل المزايا الأخرى، التي تعتبر الأولى في فئتها، على نظام صوت ماركة “Bose” بثمانية سماعات تملأ السيارة بصوت غني فاخر، مما يؤدي إلى رفع مستوى الترفيه داخل السيارة إلى مستوى جديد.

كما يمكن، على نحو إختياري، تزويد المقصورة بتقنية الصوت والإضاءة المريحة للمزاج “Sound Mood Lighting”، حيث ينبعث من الطبلون والأبواب ضوء هادي مريح للمزاج، ويتضمن ذلك وجود سطح مميز ثلاثي الأبعاد على ألواح الأبواب، حيث ينبض نظام “Sound Mood Lighting” على نحو يتوافق مع أيقاع ونبض الموسيقى التي يتم تشغيلها عبر نظام الصوت بثمانية ألوان قابلة للتخصيص وستة وضعيات تضيء المقصورة.

تتوفر سيارة كيا سيلتوس أيضًا مجهزة بنظام الاتصالات عن بُعد “UVO CONNECT” المبتكر من كيا، والذي تم تصميمه لترقية تجربة القيادة ومواكبتها للعصر الألكتروني والرقمي، وربط السائق بالعالم من حوله وتوفير كم هائل من المعلومات المفيدة عن طريق الشاشة التي تعمل باللمس داخل السيارة وربطها بالهواتف الذكية المتوافقة.

يتميز نظام الخدمات الإلكترونية الصوتية (UVO) بوجود تقنية “Kia Live”، داخل شاشة TFT LCD العريضة مقاس 10.25 بوصة الموجودة في وسط لوحة الطبلون، ويستخدم النظام بطاقة الـ SIM الخاصة به لعرض البيانات الحية وتحديثها أثناء القيادة، مثل معلومات حركة المرور والتنبؤات الجوية ونقاط الاهتمام، أما العنصر الثاني في نظام UVO هو التطبيق الخاص به والمصمم على نحو يتوافق مع أنظمة تشغيل الهواتف الذكية “أندرويد” وأبل، حيث يوفر هذا التطبيق للمستخدمين راحة البال من خلال مجموعة من المزايا لتوفير بيانات تشخيصية عن سياراتهم والرحلات التي يقومون بها.

يتم توفير نظام UVO مجاني للمستخدمين على مدار السنوات الثلاث الأولى، ويشمل خاصية الإخطار عند سرقة السيارة وتعقبها، وتنبيهات السلامة، والإخطار الآلي بالاصطدام، والمساعدة في حالات الطوارئ.

شعورك بالأمان:

تتوفر السيارة مجهزة بمجموعة كاملة من أنظمة السلامة التفاعلية المتطورة المتاحة

تضمن أنظمة السلامة التفاعلية وغير التفاعلية المبتكرة من كيا أن يظل ركاب سيارة كيا سيلتوس محميين بشكل جيد في كل رحلة.

لقد تم تصنيع جسم سيارة كيا سيلتوس من مزيج من الفولاذ والألمنيوم، مما يزيد من صلابة الالتواء مع الحفاظ على وزن الجسم منخفضًا، وإلى جانب وجود نسبة عالية من المكونات الفولاذية عالية القوة المتطورة، يعمل الهيكل الصلب على تقليل الاهتزازات على الطرق وتحسين سلامة الركاب في حالة حدوث تصادم.

كما تم تزويد سيارة كيا سيلتوس بستة أكياس هوائية، فضلاً عن مجموعة من أنظمة السلامة الإلكترونية للسيارات، وتشمل كل من نظام كيا للتحكم في ثبات السيارة (VSM) المصمم وفقًا للمعايير القياسية، والذي يتضمن بدوره خاصية التحكم في السحب والتحكم الإلكتروني في الثبات.

وقد تم تزويد السيارة أيضاً بنظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام التحكم في السحب، ونظام المساعدة في التحكم في قوة الفرامل ونظام التحكم المساعد على بدء التشغيل على المنحدرات (HAC)، فضلاً عن المجسات الأمامية والخلفية للمساعدة على توقيف السيارة في المواقف.

الإنتاج والطرح للبيع:

سوف يتم إنتاج سيارة كيا سيلتوس في كل من كوريا والهند ومن المقرر أن يتم طرحها للبيع في الأسواق العالمية خلال النصف الثاني من هذا العام (2019م).

علماً بأن التصنيع سوف يتم في منشأتين لإنتاج سيارات كيا في كل من منطقة أنانتابور، وأندرا براديش، الهند، وغوانغجو، كوريا، ويتم البيع في الأسواق العالمية خلال النصف الثاني من هذا العام.

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＊ قد تختلف المزايا والمواصفات حسب السوق.

نبذة عن شركة كيا موتورز:

تأسست شركة كيا موتورز(www.kia.com) في عام 1944م، وهي شركة مصنعة لسيـــارات تتميز بالجودة العالمية العالية، وهي حالياً تبيع حوالي 3 مليون سيارة سنوياً في 190 دولة، ويعمل لديها أكثر من 52,000 موظف حول العالم، وبعائدات سنوية تزيد على 49 مليار دولار أمريكي، ولديها مرافق تصنيع في خمس دول، وتعتبر الراعي الرئيسي لبطولة استراليا المفتوحة وشريك السيارات الرسمي للفيفا – الهيئة الادارية لكأس العالم لكرة القدم- والشريك الرسمي لبطولة كأس أوروبا لكرة القدم “UEFA” 2019″، وهي أكبر مسابقة كرة قدم احترافية في العالم. ويمثل شعار شركة كيا موتورز وماركتها – (القدرة على الإدهاش) – التزاماً من الشركة على إدهاش العالم بتقديم الخبرات المثيرة والرائعة والمستوحاة من واقع الإبداع والتي تتجاوز كل التوقعات.

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للاستفسارات

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مدير العلاقات العامة

شركة الجبر التجارية “كيا الجبر”

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