كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلول بديلة لـ"مكيف السيارة" في فصل الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يكن الاستغناء عن مكيف السيارة طوال فصل الصيف، نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة، ولكن أعطال المكيف تصبح أساسية، لاستخدامه فترات طويلة، وهناك مجموعة من الخبراء كشفوا عن خطوات وحلول بديلة يمكن ان يتبعها السائق تغنيه عن مكيف السيارة:

مياه مثلجة

تناول الماء البارد أو مشروبا باردا كالقهوة المثلجة أو الشاي المثلج فإن ذلك يعمل على تنظيم درجة حرارتك بكفاءة أكبر ويجعل جسدك رطبًا بشكل سليم، استمر في ذلك طوال اليوم ولا تنتظر حتى تشعر بالعطش، حيث يعكس الشعور بالعطش مدى جفاف الجسم.

ضع قطع ثلج خلف رقبتك

تعتبر منطقة المعصم وخلف الرقبة مناطق النبض بالجسم، كما أنها متصلة عن قرب بالجزء المتحكم فى درجة حرارة الجسم بالدماغ، فإذا قمت بوضع شئ بارد على تلك المناطق فسيساعد هذا بشكل كبير على تبريد درجة حرارة جسدك.

تعليق قطعة قماش بفتحة الهواء الموجودة بـ (منتصف السيارة)

إذا كانت فتحات التهوية يخرج منها هواء حتى و إن كان باردًا قم بوضع قطعة من القماش مبللة وثبتها بمشبك غسيل صغير، واحرص على وجود قطع قماش مبللة أخرى لتستبدل بها القطعة الموجودة عندما تجف.

قطعة من الثلج جانب الفتحات السفلية للمكيف

قم بوضع قطعة من الثلج في وعاء بجانب الفتحات السفلية للسيارة، بحيث يمر الهواء القادم من فتحات مكيف الهواء السفلية على كتلة الثلج، سيعمل الثلج على تخفيض درجة حرارة الهواء الدافئ، ولمنع الثلج الذائب من التسرب في سيارتك، ضع قطعة الثلج في وعاء بلاستيكي.

اختر ملابس فضفاضة مصنوعة من القطن أوالكتان

قم باختيار الملابس الواسعة المصنوعة من القطن أو الكتان، فهذه النوعية من الأقمشة تسمح بمرور الهواء من خلالها، في حين أن الملابس الضيقة تحبس الحرارة داخل الجسم.

قيادة السيارة حافيًا

قد السيارة دون حذاء، حيث تلعب قدميك دورًا هامًا في التحكم بدرجة حرارة الجسم، كما أن الجوارب و الأحذية المغلقة تشعرك بالاختناق والحرارة.

ارفع شعرك عن رقبتك

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إذا كان شعرك طويلًا حاول أن ترفعه بعيدًا عن رقبتك، حيث أن أسفل مؤخرة الرأس تعد من مناطق النبض لدى الإنسان، وتغطيتها ترفع من درجة حرارة الجسم بشكل أسرع، سواء للسيدات أو الرجال.

افتح زجاج نافذتين من نوافذ السيارة للسماح بمرور الهواء

إذا فتحت نافذة واحدة فقط لن تسمح للهواء بالمرور في دورة سليمة، اضبط وضعية زجاج النافذة على حسب كم الهواء الذي تريد دخوله للسيارة، و إذا كان لديك فتحة فى سقف السيارة قم بفتحها فستجلب لك هواءً جيدًا.

تظليل نوافذ السيارة والزجاج الأمامي

قم بتظليل الزجاج الجانبي و الأمامى إذا كان ذلك مسموحًا في بلدك، حيث تخضع هذه العملية إلى ضوابط مرورية مسبقة ويكون السماح بتظليل النوافذ أو الزجاج الأمامي بدرجة معينة، وهذه الخطوة تقلل من كم أشعة الشمس التي ستدخل إلى السيارة.

اترك نوافذ السيارة مفتوحة بمقدار ضئيل بعد إيقافها

عليك ترك نوافذ السيارة مفتوحة بعد إيقافها بمقدار بسيط، فذلك يساعد على التخلص من الهواء الساخن وخروجه من المركبة و جعلها أكثر برودة.

أوقف سيارتك في الظل

عليك ايقاف سيارتك بمكان مظلل بعيدًا عن أشعة الشمس، فالظل له تأثير كبير على مدى حرارة أو برودة سيارتك عندما تعود إليها.

قيادة السيارة فى الصباح أو المساء

قد سيارتك خلال الأوقات الباردة في اليوم مثل الصباح الباكر أو المساء، إذا كان جدولك يسمح بذلك، ويمكن كذلك تغيير مواعيد السفر وفقًا للأوقات الأقل حرارة، وعليك تجنب القيادة في فترة الظهيرة لأنها تعني عدم إمكانية فتحك لنوافذ السيارة.

تجنب القيادة في الزحام

قيادة السيارة فى أوقات الذروة لن يسمح بتمرير أى تيار هوائي لأنه بالطبع لا يوجد أى تحرك مروري، و إذا كانت نوافذك مفتوحة فلن يكون هناك هواء يخرج أو يدخل تقريبًا.

اختر طرقًا مظلُلة لتحركاتك اليومية

كلما ابتعدت عن أشعة الشمس المباشرة كلما صارت سيارتك أكثر برودة، فالطرق التي تظللها الأشجار من الجوانب مثلا تكون أكثر برودة من الطرق المفتوحة السريعة.