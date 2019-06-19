فقدت 16 ألف جنيه من سعرها في 6 أشهر.. تخفيض جديد على "لادا جرانتا"

كتب: باسل الحلواني
أقرت شركة الأمل للسيارات، وكيل علامة لادا الروسية في مصر، خصماً على أسعار طراز "جرانتا" موديل 2019، بواقع ألف جنيه، ليصبح سعرها الجديد 147 ألف جنيه.
وفقدت "لادا جرانتا" 16 ألفجنيه من أسعارها الرسمية المعلنة في يناير 2019؛ بعدما قام وكيلها بتخفيض سعرها أكثر من ثلاث مرات خلال ستة أشهر.
وتعد "لادا جرانتا" أرخص سيارة سيدان عائلية، وثاني أرخص سيارة موديل 2019 في مصر بعد سوزوكي ألتو هاتشباك الصغيرة التي تباع بأسعار رسمية 133.900 جنيه.
وكانت شركة الأمل للسيارات، قد أعلنت صباح اليوم، عن تخفيضات جديدة على موديلات "بي واي دي"، بصفتها الوكيل الرسمي للعلامة الصينية أيضاً.
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