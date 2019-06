تعرف على مركبة لكزس الفضائية في فيلم Men in Black: International

الخليج ٣٦٥ نت – شاركت لكزس في الجزء الرابع من سلسلة أفلام الخيال العلمى الرائع “رجال بالأسود Men in Black” من خلال سيارة خيالية ذات تقنيات وإمكانيات خرافية، تسمي سيارة لكزس في الفيلم “QZ 618 Galactic Enforcer”.

تدور قصة الفيلم حول استكمال الأجزاء السابقة من هذه الأفلام في محاربة الكائنات الفضائية، ولقد تم تزويد سيارة لكزس بأحدث التقنيات والأسلحة الخيالية الفضائية كي تستطيع محاربة هذه الكائنات، حيث يعمل مُحركها بتقنية “الكوازار Quasar Power Source Technology”، مما يُمكنها من التنقل عبر الكون في غُضون ثوان، حيث يُمكنها الانطلاق من وضع التوقف إلى 100 كيلومتر في الساعة في غُضون 0.0000000000001 نانوثانية (خيال علمى).

ولقد تم تصميم السيارة كي تطابق الصورة الذهنية للسيارات الفضائية، حيث تكون مقصورة ركاب في الأمام، وفي الخلف هناك نظام الدفع، مع أجنحة جانبية، وجُنيحات أصغر للتوجيه، مع احتفاظ السيارة ببعض سمات لكزس الأساسية، وأهمها شبكة التهوية المغزلية الشكل.

كما تم تزويد السيارة الخارقة الخيالية بنظام تحديد المواقع عبر المجرّات Inter-Galactic Positioning System، كما يُوجد نظام المُساعد الشخصي “آليكسا Aexa” من أمازون Amazon، يُمكنه فهم سبعة تريليونات لغة! وصُممت السيارة للدفاع عن البشرية في وجه الأخطار التي تُواجهها من المخلوقات الفضائية.

Advertisements

أما المقصورة الداخلية للسيارة، فقد تم تصميمها بحيث تتمكن من تثبيت أي مخلوق فضائي مهما كان شكله وذلك من خلال مقاعد مع 31 نُقطة تثبيت، كما يوجد نظام السلامة المُعزز من لكزس Lexus Safety System+ يتضمن حقل طاقة قوي للتثبيت.

وفي حال قيادة سيارة لكزس الخيالية على الأرض فإنها تتحول من الشكل الفضائي إلى سيارة طراز “آر سي – أف RC F” الكوبية الرياضية موديل 2020.

الجدير بالذكر فإن هذه ليست المرة الأولي التي تشارك سيارات لكزس في أحد الأفلام، فقد ظهرت سابقاً في فيلمي “الفهد الأسود Black Panther” و“فاليريان ومدينة الألف كوكب Valerian and the City of a Thousand Planets”.