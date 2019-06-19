سيارات تويوتا القادمة ستحميك من الاختناق بالكربون

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد تويوتا لإطلاق أنظمة سلامة جديدة لموديلات 2020، لتكشف عن اثنين منهما، الأول هو تطوير لخاصية قديمة تنبه السائق لوقف المحرك عند تركه فترة طويلة، ليقوم النظام الجديد بغلق المحرك أوتوماتيكياً مع إرسال تحذيرات بصرية وسمعية على المفتاح الذكي وإلى الهواتف الذكية.

وقد رحب مركز دراسة واستراتيجيات السلامة بالنظام الجديد عقب انتقاده لتوبوتا منذ أيام للوفيات المتعلقة بالاختناق الكربوني في السيارات بسبب نظام التشغيل بدون مفتاح في سياراتها ونسيان البعض للمحرك ونومهم في السيارة، حيث سجل المركز 37 حالة وفاة بسبب ذلك.

والآن صرح المركز: “هذا إعلان إيجابي ونحن سعداء به.. ومع ذلك تويوتا لا تزال متأخرة في الأمر ولا يوجد خطط بعد لضبط السيارات المطروحة بالفعل”، وقد رد متحدث رسمي لتويوتا: “سلامة وأمان عملائنا هم أهم أولوياتنا، ونحن نتعاطف مع أي شخص في حادثة متعلقة بإحدى سياراتنا، كما أننا راضون عن الاستجابة الإيجابية لهذه الخطوة الجديدة”.

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النظام الثاني الذي أعلنت عنه تويوتا يقوم بنقل السيارة إلى وضعية الركن أوتوماتيكياً أو تطبيق كبح الطوارئ التلقائي في حالة استشعار انفصال حزام المقعد أو انفتاح باب السائق.