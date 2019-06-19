الخليج ٣٦٥ نت – تجار المخدرات يسعون دائما لابتكار وسائل غير متوقعة لتهريب مخدراتهم.. هي معركة مستمرة مع القانون، خاصة في البلدان الغربية، ومؤحراً، انتهت شحنة مخدر الميث من المكسيك في مكان خاطئ تماماً.
بدلاً من وصولها إلى يد تجار المخدرات، وصلت الشحنة إلى 13 وكالة لفورد في شرق كندا بسبب خطأ لوجستي مكلف تماماً للمهربين.
طبقاً لتصريح من شرطة اونتاريو الكندية، اكتشف موظفو وكالات فورد إطارات احتياطية غير رسمية في عدد من سيارات فورد فيوجن أثناء فحصهم الروتيني لها، وعند التدقيق، وجدوا أن الإطارات ممتلئة بحزم من الميث.
حوالي 15 سيارة احتوت على الميث في إطاراتها الاحتياطية، كما تمكنت الشرطة من وقف شحنة مماثلة من السيارات من الدخول لكندا، ويقدر وزن المخدرات الإجمالي بـ 180 كيلوجرام بسعر 4.5 مليون دولار (16.9 مليون ريال).
وصرحت الشرطة أن فورد “تم استغلالها من منظمة إجرامية كبيرة”، ليشيروا إلى منظمة Sinaloa بالتحديد في المكسيك.. ولكن هل هذه هي النهاية؟، هذا مشكوك فيه، على الأقل في أمريكا الشمالية، تجار المخدرات للأسف يجدون وسائل دائماً لتسريب سمومهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالخطأ.. عصابة ترسل مخدرات بقيمة 16.9 مليون ريال إلى وكالة فورد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.