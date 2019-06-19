لكزس قد تصنع سيارة تستند على شاصيه مازدا!

الخليج ٣٦٥ نت – اعتدنا على تكوين شركات السيارات لشراكات في مختلف المجالات، وتوقعوا توسع ذلك في المستقبل .. من إحدى الشراكات التي نساها البعض هي التي بين تويوتا ومازدا، حيث اشترت تويوتا حصة من أسهم منافستها الأصغر لتكوين تحالف لبناء مصنع تجميع بقيمة 1.6 مليار دولار (6 مليار ريال) في ولاية ألاباما الأمريكية.

كما تنوي الشركتان التعاون في تطوير السيارات الكهربائية، وسيقوم المصنع الجديد ببناء سيارات كروس اوفر لمازدا وتويوتا كورولا، ولكن هذه الشراكة على وشك التوسع، حيث أشارت تقارير إلى احتمالية ضم لكزس للتحالف.. لكزس هي العلامة الفاخرة لتويوتا، وإذا صحت التقارير فستكوّن شراكة جديدة مع مازدا.

تحديداً، تشير المصادر أن الجيل الثاني من لكزس RC كوبيه سيتم بناؤه بمنصة ومحرك مازدا، ومن المتوقع طرح هذه السيارة في 2022، هذا إذا لم يتم لغي المشروع بأكمله لتباطؤ مبيعات الكوبيه في الأسواق.

مع ذلك نعلم أن الشركات الفاخرة مثل لكزس تفضل ضم كوبيه لمجالها ولو حتى بأرقام محدودة لأن الصورة العامة مهمة.. ومرة أخرى إذا صحت الإشاعات فسيعني ذلك أول شراكة بين مازدا ولكزس على الإطلاق، هي خطوة لم يتخيلها أحد قبل الآن.