كتب: باسل الحلواني
أعلنت مجموعة الأمل للسيارات وكيل علامة بي واي دي الصينية في مصر، عن تخفيضات على أسعار طرازات العلامة الصينية تصل إلى 20 ألف جنيه.
وتراجعت أسعار بي واي دي F3 الجديدة المجمعة محليًا، والتي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزاتبواقع ألف جنيه، ليصبح سعرها الرسمي الجديد 177 ألف جنيه بدلاً من 178 ألف جنيه.
كذلك تراجعت أسعار بي واي دي S5 المجمعة محليًا والتي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات حوالي 20 ألف جنيه، ليصبح سعرها 290 ألف جنيه مقارنة بـ310 ألف جنيه، وهو التخفيض الثاني الذي يطال السيارة في 2019، حيث تراجعت أسعارها في المرة السابقة بواقع 9 آلاف جنيه.
جدير بالذكر أنه عددا من وكلاء السيارات قد أعلنوا خلال الشهر الجاري عن تخفيضات كبيرة على أسعار العديد من العلامات التجارية.
كانت هذه تفاصيل خبر تخفيضات جديدة على أسعار "بي واي دي" تصل إلى 20 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.