تخفيضات جديدة على أسعار "بي واي دي" تصل إلى 20 ألف جنيه

كتب: باسل الحلواني

أعلنت مجموعة الأمل للسيارات وكيل علامة بي واي دي الصينية في مصر، عن تخفيضات على أسعار طرازات العلامة الصينية تصل إلى 20 ألف جنيه.

وتراجعت أسعار بي واي دي F3 الجديدة المجمعة محليًا، والتي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات

بواقع ألف جنيه، ليصبح سعرها الرسمي الجديد 177 ألف جنيه بدلاً من 178 ألف جنيه.

كذلك تراجعت أسعار بي واي دي S5 المجمعة محليًا والتي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات حوالي 20 ألف جنيه، ليصبح سعرها 290 ألف جنيه مقارنة بـ310 ألف جنيه، وهو التخفيض الثاني الذي يطال السيارة في 2019، حيث تراجعت أسعارها في المرة السابقة بواقع 9 آلاف جنيه.

جدير بالذكر أنه عددا من وكلاء السيارات قد أعلنوا خلال الشهر الجاري عن تخفيضات كبيرة على أسعار العديد من العلامات التجارية.