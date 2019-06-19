متى سيتم تغيير الغاء اسم كريم وضمها الى اوبر؟

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن المدير المالي لشركة كريم لتطبيقات طلب سيارات الأجرة في الشرق الأوسط أنكور شاه في لقاء صحفي، أن صفقة استحواذ أوبر على كريم لن تتم بالكامل حتى الربع الأول من 2020 على الأقل، وأنهم إلى هذا الوقت سيظلان كيانين منفصلين متنافسين بنفس شروط عملهم.



جاء تصريح المدير المالي لكريم اليوم في دبي خلال مؤتمر مالي انعقد هناك، وأكد شاه على أن الإبقاء على علامتين تجاريتين منفصلتين في السوق ذاتها أفضل للمنافسة.



يذكر أن شركة أوبر قامت بالاستحواذ على شركة كريم في شهر مارس الماضي، وبلغت قيمة الصفقة 3.1 مليار دولار، وكانت أحد بنود الاستحواذ امتلاك أوبر لشركة كريم بالكامل، لكن العلامة التجارية لكريم وتطبيقها سيبقيان كما هما دون تغيير على الأقل في البداية.



وكانت كريم قد تأسست في عام 2012، وقد حصلت في هذه الفترة على حصة أكبر في سوق العمل عن أوبر، حيث كان لها حضور كبير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا، حيث تعمل في 98 مدينة مقارنة مع نحو 23 موقعا لأوبر.

بينما تأسست أوبر في عام 2010، وتعمل في أكثر من 70 دولة لكنها تواجه منافسة محتدمة في أمريكا اللاتينية والهند وقواعد صارمة في أوروبا.