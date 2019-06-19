“بالفيديو” فتاتان تحاولان تزويد إطارات السيارة بالهواء باستخدام شاحن سيارات كهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من انتشار وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي وتأثيرها الكبير في زيادة وعي الأشخاص، إلا أنه لا تزال تحدث بعض المواقف الطريفة والعجيبة حيال تعامل الأشخاص مع السيارات.

واليوم نحن مع موقف طريف بطلته فتاتان هذه المرة، قد رصدته أحد كاميرات المراقبة، أرادا تزويد إطارات سيارتهم بالهواء، ولم يستطيعا التفرقة بين أنبوب نفخ الإطارات ومقبس الشحن الخاص بالسيارات الكهربائية!

حيث ظهر خلال مقطع الفيديو الذي صورته كاميرا المراقبة في أحد محطات شحن السيارات الكهربائية، توقف سيارة فولكس واجن بولو في الموقف المُخصص لشحن السيارات الكهربائية، ومن ثم خروج الفتاتين في ثقة للتعامل بأنفسهم في تزويد الإطارات بالهواء، لثقتهم بسهولة تنفيذ هذا الأمر.

ثم قامت إحدى الفتاتين بفك الأغطية الواقية لمنافذ النفخ، بعدها تناولت إحدى الفتاتين مقبس الشحن، لتستغرب شكله لبُرهة، ثم تحاول إيجاد شيء يُمكن توصيله إليه في الإطار، لتقع بعده في حيرة شديدة لكيفية توصيل مقبس الكهرباء في إطار السيارة، وهي تعتقد أنه منفذ لنفخ الإطارات، وينتهي هذا الموقف الطريف بعدم قدرة الفتيات نفخ الإطارات بمقبس الشحن الكهربائي.