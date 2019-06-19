موستنج شيلبي GT500 2020 هي أقوى سيارة قانونية للطرق في تاريخ فورد

الخليج ٣٦٥ نت – قد تكون فورد متأخرة لمجال السيارات العضلية بالغة القوة والأداء إلا أن الانتظار أجنى ثماره، حيث أعلنت الشركة عن مواصفات موستنج شيلبي GT500 2020 الجديدة لتصبح أقوى سيارة قانونية للطرق في تاريخ العلامة الأمريكية.

السيارة تستخدم محرك V8 تيربو سعة 5.2 لتر بسوبرتشارجر “شاحن خارق” بقوة 760 حصان وعزم دوران 847 نيوتن.متر، وكنتيجة هي “أقوى سيارة إنتاجية بمحرك V8 وسوبرتشارجر في العالم” حسب تصريح الشركة.

من ناحية القوة وحدها تقف شيلبي GT500 الجديدة بين دودج تشالنجر SRT بقوة 707 حصان وتشالنجر SRT هيلكات ريداي بقوة 791 حصان، كما أنها أقوى من شيفروليه كامارو ZL1 بـ 110 حصان.

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بالمقارنة، واحدة من أكثر السيارات الخارقة المحبوبة في العالم حالياً، مكلارين 720S، لديها 710 حصان و770 نيوتن.متر من عزم الدوران من محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر.

فورد لم تكشف عن أرقام التسارع بعد، وإن أشارت تقارير إلى تحديد السرعة القصوى إلكترونياً عند 290 كم\س لتفضل الشركة التركيز على المناحي الأخرى بدل السرعة القصوى، مثل الأداء الايروديناميكي.