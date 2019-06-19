دومينوز تبدأ استخدام سيارات ذاتية القيادة لتوصيل البيتزا

الخليج ٣٦٥ نت – عقدت شركة Nuro الناشئة مؤخراً اتفاق مع سلسلة مطاعم دومينوز بيتزا لبدء توصيل البيتزا داخل مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية بواسطة سيارات ذاتية القيادة.

يأتي ذلك بعد أن بدأت Nuro في توصيل البقالة للمنازل في ولاية أريزونا، حيث ستكون الخطوة التالية هي توصيل البيتزا عبر سيارات ذاتية القيادة بالكامل، وتستخدم الشركة لذلك حالياً مركبة صغيرة عريضة باسم R1، والتي سيتم في المستقبل القريب استبدالها بطراز أحدث محسن يحمل اسم R2.

على الرغم من أن المركبة ذاتية القيادة بالكامل، توظف الشركة سائقين متخصصين في تتبعها خلال رحلات التوصيل لمعرفة كيف تؤدي، بجانب وجود عدة تقنيات بها تسهل من مراقبتها عن بعد.

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صنعت الشركة 6 نماذج فقط من مركبة R1 ذاتية القيادة، ولكن ينتظر زيادة الإنتاج بعد أن تحصل على تمويل استثماري بقيمة مليار دولار (3.75 مليار ريال) من شركة التقنيات اليابانية SoftBank، كما تنوي الشركة زيادة عدد سياراتها الاختبارية التي تستخدمها لتطوير برمجيات القيادة الذاتية والمعدات اللازمة لذلك بما يكفي لدعم 50 مركبة.

هذا ويذكر أن دومينوز كانت قد تعاونت مع فورد سابقاً في 2017 لإنشاء برنامج تجريبي خاص بسيارات التوصيل ذاتية القيادة.