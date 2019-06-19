شركة إماراتية تقاضي نيسان بـ 1.41 مليار درهم لخرق اتفاق بينهما

الخليج ٣٦٥ نت – قامت شركة في دبي بمقاضاة نيسان بـ 386 مليون دولار (1.447 مليار ريال) للتعويض على مخالفة بنود اتفاقية توزيع بينهما حسب تقرير لجريدة The Wall Street Journal.

شركة الدهانة تم تأسيسها في 2008 لدعم مبيعات سيارات نيسان في منطقة الخليج، ويمتلك أغلبيتها الملياردير السعودي خالد جفالي، وهو صديق قديم لرئيس نيسان السابق كارلوس غصن.

في اكتوبر 2008، عقدت نيسان والدهانة شراكة باسم “نيسان الخليج”، والتي قضت باستلام سيارات من فرع نيسان في المنطقة وتوريدهم حصرياً لوكالات الشركة في السعودية والكويت والبحرين وأبو ظبي.

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وتزعم الدهانة أن نيسان خرقت بنود الصفقة الحصرية عبر السماح لفرعها بتوريد السيارات مباشرة لبعض وكالاتها في الخليج بسعر أرخص من “نيسان الخليج”.

وقد تساءلت نيسان لأعوام عما إذا كانت “نيسان الخليج” تستحق الجهد والمال المنفق فيها لضعف الدخل الناتج عنها، مع نية الشركة إنهاء التعاقد مع الدهانة في الشهر القادم.