“بالفيديو” اشتعال النيران بشكل مفاجئ بإحدى نسخ مكلارين سبيدتيل

الخليج ٣٦٥ نت – تعرضت الشركة البريطانية لتصنيع السوبر والهايبركارز مكلارين إلى فضيحة كبيرة بعد انتشار فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة احتراق سيارة مكلارين سبيدتيل تجريبية على أحد الطرق العامة.

ويظهر من خلال الفيديو سرعة اشتعال السيارة وانتشار الدخان بكثافة عالية بصورة مفاجئة، وفي حين لم تقع إصابات جراء هذا الحريق، إلا أن الشركة التزمت الصمت ولم تعلق على هذه الواقعة الخطيرة، والتي قد تقلل ثقة عملاء الشركة في سياراتها.

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وتسعى مكلارين عبر سبيدتيل إلى تحدي بوجاتي شيرون بسرعتها، ومقرر صنع عدد محدود منها يقدر بـ 106 نسخة في العالم، على أن يبدأ سعرها مما يعادل 8.4 مليون ريال ويبدأ تسليمها إلى العملاء مطلع 2020.



يذكر أن مكلارين سبيدتيل تعتمد على نظام هجين يجمع بين عمل محرك بنزين V8 سعة 4 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 800 حصان، ومحرك كهربائي لم تكشف الشركة عن مواصفاته بعد، إلا أن القوة الإجمالية تصل إلى 1,050 حصان، ما يطلق الهايبركار من 0-300 كم/س خلال 12.8 ثانية بسرعة قصوى 405 كم/س.