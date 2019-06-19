“دراسة” تراجع واردات المملكة من السيارات 14.8% خلال 2018

الخليج ٣٦٥ نت – تراجعت قيمة واردات السعودية من السيارات للعام الماضي بنسبة 18.4% لتبلغ نحو 35.601 مليار ريال أي 113,659 ألف سيارة، مقارنة بـ 43.635 مليار ريال في 2017.

وحدث هذا الانخفاض للعام الماضي نتيجة:

انخفاض “السيارات الصغيرة والجيب”: تراجع عددها بنحو 88,501 ألف سيارة بنسبة 18.6%؛ ليبلغ عددها في عام 2018 نحو 387,221 ألف سيارة كأدنى مستوى منذ عام 2005، مقارنة بـ475,722 ألف سيارة في عام 2017. “سيارات النقل”: تراجعت بنسبة 33.9% بنحو 22,783 ألف سيارة؛ ليبلغ عدد سيارات النقل المستوردة في 2018 نحو 44,464 ألف سيارة نقل، مقارنة بـ67,247 ألف سيارة نقل في 2017. “حافلات نقل الركاب”: انخفض عددها بنسبة 22.2% بنحو 2.333 ألف حافلة؛ لتبلغ نحو 8,169 ألف حافلة مقارنة بـ10.502 ألف سيارة في عام 2017. “سيارات لاستعمالات خاصة”: تراجعت بنحو 42 سيارة بنسبة 3.8%؛ ليبلغ عددها في عام 2018 نحو 1,068 سيارة مقارنة بـ 1,110 سيارات في 2017.

يُذكر أن عام 2018 قد سجل تراجعاً للعام الثالث على التوالي في واردات السعودية من السيارات، حيث تراجعت في 2016 بنسبة 26.8% ليبلغ عددها نحو 784.726 ألف سيارة، كما انخفض عددها في عام 2017 بنسبة 29.3% بنحو 230.145 ألف سيارة ليبلغ عددها نحو 554.581 ألف سيارة، ومن المتوقع لمبيعات السيارات على المستوى العالمي أن تنخفض في العام الحالي بنسبة تزيد على 5%؛ لتصل إلى 79.5 مليون سيارة، وهو انخفاض لم يحدث مثيل له حتى بعد الأزمة المالية في عام 2008.