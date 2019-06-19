كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواصفات وسعر سيارة كونيجسيج Jesko الخارقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن شركة "كونيجسيج" عن سيارتها Jesko الجديدة، بمواطفات خارقة مما جعل سعرها يتخطى الـ52 مليون جنيه

وأوضحت الشركة السويدية أن الهايبر كار Jesko الجديدة تعتمد على سواعد محرك Twin-Turbo ثماني الأسطوانات V8 سعة 5 لتر يزأر بقوة 1298 حصان مع وقود البنزين العادي وبقوة 1622 حصان بوقود الإيثانول الحيوي E85، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 1500 نيوتن متر.

Advertisements

وبفضل هذه القوة الخارقة تنطلق الهايبر كار Jesko بسرعة قصوى تبلغ 482.8 كلم/س لتكون بذلك أسرع سيارة قياسية في العالم.

وتمتاز الهايبر كار Jesko، التي يبلغ وزنها 1420 كجم، بباقة إيروديناميكية تتألف من جناح خلفي ضخم ومششت هواء أمامي.

وأعلنت "كونيجسيج" أن إنتاج الهايبر كار Jesko سيقتصر على 125 نسخة فقط نظير سعر يبلغ 2.8 مليون يورو (52 مليونًا و640 ألف جنيه مصري) تقريبًا.