بيجو 2008 SUV الجديدة كلياً تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت بيجو الستار عن موديل 2008 الجديد كلياً، والذي يشبه نسخة مصغرة من 3008 التي تأمل بيجو في تكرار نجاحها مع 2008.

وستتوفر بيجو 2008 الجديدة بمجال واسع من مولدات الطاقة البترولية والديزل والكهربائية، لتشمل ثلاث محركات بترولية 1.2 لتر بثلاثة سلندر بقوات تتراوح بين 99 و128 و153 حصان، مع محرك ديزل 1.5 لتر بقوة 99 حصان، بالإضافة إلى نسخة كهربائية بالكامل بحزمة بطاريات 50 كيلوواط\س وموتور كهربائي بقوة 136 حصان.

بالإمكان شحن 80% من البطارية خلال 30 دقيقة فقط عند استخدام الشحن السريع، مع مدى سير 310 كيلومتر، ولأن حزمة البطاريات موضوعة أسفل الأرضية، تحظى السيارة بمساحة واسعة في صندوق الأمتعة والداخلية.

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جميع موديلات 2008 تأتي بعدد واسع من أحدث التقنيات وأنظمة السلامة، والتي تشمل نظام الحفاظ على حارة الطريق والتحذير من مغادرتها والمساعدة على الركن وكبح الطوارئ الأوتوماتيكي وراصد انتباه السائق والمزيد، مع نظام اوديو Focal بـ 10 مكبرات صوت وشاشة عرض رأسية.

سيتم إطلاق بيجو 2008 SUV الجديدة العام القادم مع الإعلان عن الأسعار لاحقاً.