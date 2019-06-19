يمكنك شراء فيراري 599 GTB مقابل 940 ريال في الصين!

الخليج ٣٦٥ نت – من المؤكد أن كافة سيارات فيراري تتمتع دوماً بأسعار باهظة تعكس مكانتها الأيقونية في ذهن عشاق السيارات، ولكن إحدى نسخ فيراري 599 GTB أتيحت في الصين مؤخراً بسعر لا يصدقه عقل.

توجد هذه النسخة تحديداً من فيراري 599 GTB بحوزة شرطة مدينة دونغقوان في جنوب الصين بعد أن تورطت في حادث، حيث أن السوبركار الإيطالية غير مؤمنة أو مسجلة، مما يعني أنه لا يمكن قيادتها في الصين في أي مكان، وسيتم استخدامها كخردة وقطع غيار.

نظراً لعدم وجود أي أوراق رسمية للسيارة، فقد تم اعتبارها خردة بقيمة تقديرية 347$ (1,300 ريال)، حيث تم بعد ذلك توفير خصم بقيمة 30% على ذلك السعر قبل أن يتم طرحها بمزاد خاص تابع لشرطة المدينة بسعر يبدأ من 250$ (973.5 ريال)، وهو ما يجعلها صفقة ليس لها مثيل على وجه الأرض.

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هذا ومن غير الواضح إن كان من الممكن تصدير السيارة إلى خارج الصين وتسجيلها في دولة أخرى كي يمكن قيادتها أم لا، ولكن حتى في حالة عدم إمكانية ذلك، فمن الممكن بيع قطعها بأسعار باهظة لملاك سيارات فيراري الآخرين.