نظرة على مجموعة سيارات كريس هيمسوورث “ثور”

الخليج ٣٦٥ نت – يعرف كريس هيمسوورث بكونه واحد من أشهر الممثلين الأستراليين في العالم، وذلك بفضل دخول إلى عالم أفلام هوليوود، وخاصة سلسلة أفلام عالم مارفل الشيقة والمثيرة التي يلعب لها دور البطل الخارق، فدعونا نلقي اليوم نظرة سريعة على ما يمتلكه من سيارات.

تبدأ مجموعة سيارات كريس مع SUV اودي Q7 كاملة الحجم الفاخرة، والتي يبدو أنه يستخدمها كسيارة عائلية عند توجهه مع زوجته وأولاده الثلاثة إلى الوجهات المختلفة، كما أنها قادرة في الوقت ذاته على تقديم أداء مميز بقوة 435 حصان مع عزم 900 نيوتن.متر وقدرة تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.8 ثانية في فئتها الأعلى.

وأما بالرحلات الأقصر، نجد أن كريس يفضل كروس أوفر كاديلاك SRX الفخمة متوسطة الحجم ذات معدلات الأمان العالية ومحرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 308 حصان.

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وضمن السيارات العملية الفخمة التي تجعل كريس أكثر تميزاً، نجد SUV كاديلاك اسكاليد كاملة الحجم الفخمة، والتي تتناسب مع الذهاب لمختلف الأحداث الهامة مع عائلته.

هذا وأخيراً نصل إلى كروس اكيورا MDX الفاخرة والتي تؤكد اهتمام كريس الدائم بالحصول على مستوى عالي من الفخامة والعملية في كافة سياراته، إلى جانب أداء معقول بفضل قوتها البالغة 290 حصان.