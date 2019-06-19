الوفاق لتأجير السيارات تطلق حملة #حياتك_لاتدخنها

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت شركة الوفاق لتأجير السيارات بالمملكة حملة للتوعية بمخاطر التدخين بداخل السيارات بهدف الحد من هذه الظاهرة ومخاطرها على صحة الإنسان والمجتمع في استبيان اطلقته عبر موقعها الرسمي اضغط هنا. وجاءت مبادرة الوفاق لتعتمد على مشاركة الجمهور وتفاعله مع أنشطة الحملة، ومن المتوقع مشاركة العديد من الجهات المعنية الرسمية والخاصة لزيادة الوعي والتقليل من اضرار التدخين وآثارها حيث تسعى الوفاق لتكون سباقة في حملتها للحصول على أكبر عدد من المشاركين من أفراد المجتمع من خلال التزامهم بعدم التدخين وإلحاق الضرر بأنفسهم كما أنها نوّهت إلى خطورة التدخين بداخل السيارات ومنعته بداخل سياراتها المستأجرة لدعم الحملة. يمكنك المشادكة في الاستبيان مباشروة من هنا اضغط هنا.

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