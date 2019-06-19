كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. لكزس تطلق سيارتها "GX 2020" بتحديثات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة لكزس بشكل رسمي عن إطلاق سيارتها الجديدة GX 2020 ببعض التحديثات لعام 2020 التي شملت التصميم الخارجي والداخي.

كما حسلت مقدمة GX 2020 على شبك مغزلي جديد بنمط ثلاثي الأبعاد، مع مصابيح أمامية بعدسات LED ثلاثية بتصميم جديد، و توفير حزمة الطرق الوعرة التي تضيف كاميرا بـ 360 درجة قادرة على نقل الرؤية من أسفل السيارة.

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أما المقصورة الداخلية لـ GX، فحصلت على جلود حمراء وتخشيب جديد فاخر، مع الحفاظ على طابع التصميم الداخلي، كما زودت بشاشة لمس 8 إنش في منتصف لوحة القيادة.

ستعتمد لكزس GX على نفس المحرك V8 سعة 4.6 لتر يولد قوة 301 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات ونظام دفع رباعي.

ويتوقع أن تبدأ لكزس بطرح سيارتها GX 2020 في الأسواق في نهاية العام الجاري بسعر رسمي يبدأ من 53,530 دولار.