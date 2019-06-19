“60 صورة” بي ام دبليو الفئة الثامنة جران كوبيه 2020 تكشف نفسها رسميا

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بي ام دبليو اليوم عن الفئة الثامنة جران كوبيه 2020 الجديدة كلياً، والتي تبدو أكثر جاذبية بكثير من الفئة السادسة التي تستبدلها.

تأتي الفئة الثامنة جران كوبيه بواجهة أمامية تشبه تلك التي نراها بفئة الكوبيه، حيث نتج عن ذلك ظهور شبك أعرض مع مصابيح LED أمامية متكيفة مع أضواء ليزر.

تأتي نسخة جران كوبيه مع زجاج أمامي أقل ميلاً من نسخة الكوبيه مع خطوط كتف بارزة وسقف زجاجي بانورامي قياسي، إلى جانب توفير خيار سقف من ألياف الكربون لاحقاً.

مقارنة بالكوبيه، تأتي الجران كوبيه أطول بقدر 228.6 ملم، وأعرض بقدر 30.5 ملم، إلى جانب زيادة ارتفاعها 55.9 ملم وزيادة طول قاعدة العجلات 200.7 ملم، ما ساهم في توفير مساحة أقدام ورأس كبيرة بالمقاعد الخلفية، مع زيادة سعة حقيبة الأمتعة بقدر 19.8 لتر.

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لم تختلف المقصورة كثيراً عن نسخة الكوبيه، حيث نرى شاشة عدادات رقمية 12.3 إنش بجانب شاشة نظام ترفيه معلوماتي 10.25 إنش، فيما تتضمن المميزات الأخرى مقاعد أمامية مدفأة، إضاءة محيطية، مقاعد خلفية قابلة للطي، شاشة رؤية علوية، شحن لاسلكي للهواتف الذكية، نظام صوتي محيطي من Harman-Kardon يضم 16 سماعة.

تأتي بي ام دبليو الفئة الثامنة جران كوبيه 2020 مع خيارات مختلف تتضمن حزمة أنظمة مساعدة احترافية للسائق بها كل من مثبت السرعة المتكيف، مراقب البقعة العمياء، تحذير من مغادرة المسار، كاميرا محيطية، مراقبة المرور الخلفي، ومعلومات عن الحد الأقصى للسرعة.

ستأتي جران كوبيه مع محرك 6 سلندر 3 لتر تيربو بقوة 340 حصان وعزم 500 نيوتن.متر مع ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات بدفع رباعي وقدرة تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.9 ثانية مع سرعة قصوى قدرها 250 كم/س، في حين أن نسخة M850i xDrive ستأتي مع محرك V8 تيربو سعة 4.4 لتر بقوة 530 حصان وعزم 750 نيوتن.متر مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.9 ثانية.

هذا وسوف تبدأ بي ام دبليو الفئة الثامنة جران كوبيه 2020 بالوصول للأسواق هذا العام بأسعار تبدأ من 84,900$ (318,375 ريال)، على أن يضيف الدفع الرباعي 2,900$ (10,875 ريال) للسعر، بينما تبدأ أسعار نسخة M850i xDrive الأقوى عند 108,900$ (408,375 ريال).