كيا تطوّر أول نظام تحكم بأداء السيارات الكهربائية التجارية عن طريق تقدير وزن السيارة

حيث تقوم وحدات الإستشعار بتحديد الوزن الإجمالي للسيارة الكهربائية التجارية الخفيفة أثناء القيادة للإستفادة من ذلك في تحسين كفاءة استهلاك الوقود

تمكن هذه التقنية السيارات الكهربائية من تقدير النطاق وتعديل ناتج عزم الدوران بدقة بناءً على الوزن الإجمالي للسيارة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا موتورز عن نظام يقدر الوزن الإجمالي للسيارة الكهربائية التجارية الخفيفة الوزن ويحسن الأداء وفقًا لذلك، ويعد تطوير هذا النظام هو الأول من نوعه في مجال السيارات، حيث يستخدم وحدات إستشعار التسارع لتحسين إعدادات وتهيئة السيارة على أساس تقدير الوزن الإجمالي للسيارة في تلك اللحظة، ولقد تم تطوير هذه التقنية من قبل شركة كيا موتورز لاستخدامها في السيارات التجارية الكهربائية الخفيفة في المستقبل.

إن القدرة على حساب الوزن الإجمالي للسيارة أثناء الحركة تعني أنه يمكن تحسين ناتج عزم الدوران للسيارة الكهربائية وزيادة النطاق المتبقي المقدّر إلى الحد الأقصى، ويعمل ذلك على تقليل الدوران المحتمل للعجلة وتقليل عملية السحب عندما تحمل السيارة حمولة أقل، مما يزيد من الكفاءة التجارية، كما تسمح هذه التقنية الجديدة أيضًا بإجراء تغييرات في ناتج عزم الدوران وفقاً إلى التضاريس وحالة الطريق، وتغيير مقدار عزم الدوران اللازم لدفع السيارة إلى أعلى استنادًا إلى وزنها الإجمالي والسماح لأصحاب الأعمال الصغيرة بتقليل التكاليف غير الضرورية المتعلقة بالسيارة بشكل فعال.

وقال السيد/تشاي مو يانغ، قائد مجموعة تطوير الأداء البيئي- التكنولوجي: “لقد طورت كيا هذه التقنية لأنها تدرك أن هنالك حاجة إلى اتباع نهج مختلف عندما يتعلق الأمر بتطوير السيارات الكهربائية للاستخدام التجاري، كما إننا نستعد للمستقبل بحيث نكون قادرين على توفير السيارات الكهربائية التجارية التي تعمل بمواصفاتها المثلى تحت أي حالة طريق معينة وبغض النظر عن مقدار الحمولة التي تحملها، وبالتالي فإن هذه السيارات ستكون اقتصادية للغاية أثناء التشغيل. ”

تعد القدرة التنافسية في الأسعار عاملاً أساسيًا في نجاح السيارات التجارية الخفيفة في المستقبل لأصحاب الأعمال الصغيرة، وبوضع ذلك في الاعتبار، طورت شركة كيا موتورز تقنية تقدير الوزن الإجمالي من خلال استخدام أجهزة استشعار التسارع بدلاً من أجهزة استشعار الوزن؛ وبتطوير هذه التقنية بهذه الطريقة يعني أنه يمكن تطبيقها على سيارات غير مجهزة بنظام تعليق هوائي مكلف.

وباستخدام أجهزة استشعار التسارع، يتم تقدير الوزن الإجمالي من خلال قانون التسارع لنيوتن، وباختصار، كلما كانت الكتلة أقل وزادت الطاقة، زادت السرعة التي تتحرك بها السيارة، لذلك، عند دفع كائن بسرعة ثابتة، يمكن حساب وزن الكائن حسب معدل التسارع.

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ومن خلال هذه العملية، تقدر السيارة المسافة التي يمكن أن تقطعها ويتم بناء على ذلك تعديل أقصى ناتج لعزم الدوران، وعلى وجه التحديد، يعتمد تقدير نطاق السيارة المحتمل على القياس الدقيق لوزن السيارة في تلك اللحظة وسرعة السيارة، مما يعزز الكفاءة للاستخدام التجاري.

على سبيل المثال، عندما تحمل السيارة حمولة ثقيلة، تقوم السيارة تلقائيًا بإبلاغ السائق بمدى القيادة المقدّر للمحافظة على طاقة البطارية الكافية للوصول إلى الوجهة المعنية بسلام.

تبذل كيا موتورز جهداً كبيراً لتطوير السيارات التجارية الصديقة للبيئة للمساهمة في الحد من إنبعاث الغازات الدفيئة على المستوى العالمي، ولقد وقعت شركة كيا موتورز، في العام الماضي، مذكرة تفاهم مع الشركة السويسرية “إتش 2 إنيرجي” للطاقة لتأسيس مشروع مشترك، تحت مسمى “Kia Hydrogen Mobility”، توفر من خلاله ألف شاحنة كهربائية تعمل بخلايا الوقود الثقيلة لمدة خمس سنوات.