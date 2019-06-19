حقيقة صورة ذوبان سيارات لارتفاع الحرارة في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لسيارتين متضررتين ذابت أجزاء منهما من شدة الحرارة، وتم ترويج هذه الصور على أنها في إحدى المدن السعودية التي تشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال فترة الصيف.

وبالرجوع إلى مصدر الصور تبيّن أنها ليست في السعودية وإنما تم التقاطها العام الماضي في ولاية أريزونا الأمريكية، ولم تتعرض السيارتين للذوبان نتيجة حرارة الجو، وإنما نتيجة حدوث حريق في المبنى المتوقف فيه السيارتين، وشهدت حينها تعرض عشرات السيارات للأضرار.