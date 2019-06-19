“بالفيديو” شاهد كيف يتم تصميم السيارات الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – بناء هايبركار كهربائية هي عملية أعقد بكثير من مجرد وضع موتورين كهربائيين وحزمة بطاريات كبيرة في شاسيه سوبركار حالية، وهو ما تحاول شركة شركة Rimac الكرواتية المصنعة للسيارات توضيحه في الفيديو المرفق.

تصنيع سيارة كهذه هي عملية تحتاج لجهود هائلة وفريق ضخم من الموهوبين الذين يعملون معاً تجاه هدف موحد.. لنأخذ سيارة C-Two الخارقة من شركة Rimac كمثال، والتي بدأ فريق التصميم أولاً برسم صور تخطيطية للسيارة على الورق، ولكن خطوة كهذه تمثل 1% من كل العمل والوقت اللازم لتصميم السيارة بالكامل.

عقب الرسوم التخطيطية يبدأ الفريق بنقل الأفكار إلى الكومبيوتر وتصميم كل جانب من السيارة بدايةً من الرسومات على لوحة العدادات وشاشة المعلومات الترفيهية إلى أنظمة التهوية والتبريد.

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بالإضافة إلى ذلك، عملية التصميم تتطوير وتتغير باستمرار، وقد يصنع الفريق قطعة ما ولكن تفشل في الاختبارات الايروديناميكية أو اختبارات التصادم، ما يؤدي إلى إعادة التصميم قطعة مختلفة وهكذا باستمرار.. السيارات، خاصة السيارات الخارقة، هي واحدة من أعقد المنتجات في حياتنا اليومية، كما أنها أخطرهم كذلك، ما يفسر الجهود الواسعة الموجهة لصنع منتج آمن ومرضي للمستهلك.