“بالفيديو” بورش تعلمنا كيفية القيام بدريفت احترافي

الخليج ٣٦٥ نت – الجميع قادر على قيادة أي سيارة بدون مشاكل في حالة وجود مساحة كافية بالطبع.. يمكنك أن تضع طفل وراء مقود لامبورجيني وتترك له العنان في مساحة واسعة مفتوحة بدون خطر حقيقي، ولكن القيادة في أماكن ضيقة، كداخل المباني، يحتاج إلى مهارة وإلى سيارة مرنة.

سيارة مثل بورش 718 GTS ربما، او اثنان منهم، وقد قامت الشركة الألمانية بتصوير فيديو لاثنين من مدربي القيادة لتجربة السيارتين داخل مستودعات بورش الجديدة.

بورش 718 GTS لا تزال النسخة الأقوى في عائلة السيارات الرياضية بمحركات في المنتصف للشركة، حتى قدوم كايمان GT4 وبوكستر سبايدر، وتعتمد السيارة على محرك توربو 2.5 لتر بأربع سلندرات بقوة 361 حصان وعزم دوران 430 نيوتن.متر.

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بلا شك هي واحدة من أكثر السيارات مرونة ورشاقة في الأسواق، مع انخفاض وزنها، وتوازنها الممتاز وحجمها الصغير الذي يسمح بتوجيهها بسهولة وسرعة، على الطرق أو المضامير أو داخل المباني.