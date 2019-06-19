مشاركة ألونسو في رالي داكار السعودية 2020

Oprah Sagal – انتهى موسم فرناندو ألونسو الرسمي بفوزه الثاني على التوالي في سباق 24 ساعة من لومان وفوزه في بطولة العالم لسباقات التحمل مع فريق “تويتا جازو رايسينغ”، وكما ذكر ألونسو آنفاً بأنه لن يشارك في سباقات التحمل وفي بطولة العالم للتحمل “دبليو إي سي” العام المقبل، كما أنه لن يشارك في كافة جولات بطولة إندي كار الاميركية الأمر الذي يجعل من الماتدور سائقاً بدون عمل!

ولكن السؤال الذي يتسائله الجميع أين سيذهب ألونسو وماهي وجهته؟ نعلم جميعاً أن البطل الإسباني ألونسو بطل العالم للفورمولا 1 مرتين وبطل العالم للسباقات التحمل WEC الذي فاز بجائزة لومان 24 للمرة الثانية مؤخراً لا يريد فقط نيل لقب التاج الثلاثي الذي لم يتمكن من تحقيقه بعد فشلة في التأهل لسباق إندي 500 في إنديانابوليس.

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أفادت التقارير التي وصلتني بأن فرناندو ألونسو يتحضر لدخول مرحلة جديدة من المنافسات خلف مقود تويوتا هايلكس لخوض غمار رالي داكار 2020 والذي سيقام في المملكة العربية السعودية مطلع العام المقبل مع إختبار أولي محتمل في المغرب في أكتوبر من العام الجاري.

ليس أمراً غريباً أن يشارك ألونسو في ثاني أكبر بطولة في عالم المحركات، لأنه يريد أن يصبح السائق الأكثر تكاملاً في التاريخ!

يذكر أن ألونسو أجرى قبل أشهر تجارباً في صحراء جنوب افريقيا مع سيارة تويوتا هايلكس التي فازت بجائزة داكار 2019 مع سائق الرالي الإسباني جينيل دي فيليرز بطل داكار 2009 والذي إتخذه ألونسو مدربًا له في تلك الدورات التدريبية الخاصة.

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مشاركة ألونسو في رالي داكار 2020 أصبحت واضحة بعد أن إلتقى مستشاروا ألونسو مع يان لي مونير الرئيس التنفيذي لشركة “أيه اس أو” التي تمتلك رالي داكار في أكثر من مناسبة.

وبهذا ننتظر فقط الإعلان الرسمي عن مشاركة ألونسو لفصل جديد في عالم المحركات في مسيرته الإحترافية.