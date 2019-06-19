ميتسوبيشي باجيرو 2021 تظهر في تصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – سيارات SUV المخصصة للطرق الوعرة تميل عادة لطول العمر مقارنة بباقي الفئات، ولكن حتى بمعايير الـ SUV، لقد طال الأمد على ميتسوبيشي باجيرو، والتي تم تدشين الجيل الحالي لها في 2006.
مع انضمام ميتسوبيشي لتحالف رينو-نيسان وحصولها على موارد وشراكات جديدة هامة، لدى الشركة فرصة لتطوير موديلات جديدة مثل الجيل الخامس من باجيرو، السؤال هنا ما الشكل المتوقع لسيارة كهذه.
المصمم المستقل اينوك جونزاليز رسم صور توقعية لباجيرو القادمة مع تحديثها واستلهام بعض عناصر التصميم من سيارات ميتسوبيشي الاختبارية الأخيرة، مع بعض اللمسات من تويوتا لاند كروزر وفولفو، وهو ليس بالأمر السيئ.. لا يبقى الآن سوى أن تأخذ ميتسوبيشي الخطوة وتعمل على الجيل الجديد.
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