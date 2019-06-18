“أرامكو” تدشين أول محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت شركة “أرامكو السعودية” بالتعاون مع شركة “إير برودكتس” العالمية الرائدة في مجال الغازات الصناعية، أول محطة هيدروجين في السعودية؛ لتعبئة سيارات خلايا الوقود الهيدروجيني بوادي الظهران للتقنية؛ مواكبة لأحدث تقنيات إنتاج الطاقة وتوزيعها واستهلاكها؛ تحقيقاً لرؤية 2030.

وتعمل هذه المحطة التجريبية على تزويد هيدروجين مضغوط عالي النقاء لأسطول مبدئي من السيارات الكهربائية من نوع تويوتا ميراي، التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني.

وتنص الاتفاقية على أن تقدم شركة “إير برودكتس” التقنية والخبرة في مجال الهيدروجين، فيما توفر “أرامكو السعودية” الخبرة الصناعية والمرافق وقدراتها في البحوث والتطوير.

وذكر المهندس “أمين حسن الناصر” رئيس أرامكو السعودية، في كلمته أن هذا الحدث يشكل أهمية في مجال البحث والتطوير، مؤكداً أن افتتاح أول محطة في المملكة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين، يعد خطوة مهمة نحو التوسع في استخدامات النفط والغاز، كمصادر لاستخراج الهيدروجين واستخدامه وقوداً في وسائل النقل والمواصلات المستدامة ذات الأثر البيئي النظيف وغير المؤثر في مجال التغيير المناخي.

وقال “سيف قاسمي” رئيس مجلس إدارة شركة “أير برودكتس”، أن عالمنا يحتاج إلى منظومة مستدامة لمواجهة التحديات البيئية وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، موضحاً بأن تقنيات خلايا الوقود والهيدروجين مهيأة لذلك.