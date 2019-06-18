ألونسو أراد الإنضمام الى مرسيدس

Oprah Sagal – اعترف السائق الأسباني فيرناندو ألونسو المعتزل حديثاً بأنه فاوض مرسيدس للإنضمام الى الفريق عندما أعلن نيكو روزبيرغ إعتزاله الفورمولا1 في موسم 2016 ولكن لم يحصل هناك إتفاق بين الطرفين.

بطل العالم للفورمولا 1 مرتين وبطل العالم لسباقات التحمل، يصر بأنه سيعود إلى الفورمولا 1 فقط إذا ما حصل على سيارة قادرة على الفوز ببطولة العالم.

وقال الأسباني في تصريحات لمجلة “مان إن تاون”: “في الماضي كنت على اتصال بمرسيدس ، وفي عام 2016 ، عندما قرر نيكو روزبرغ الاستقالة ، تحدثت مع توتو وولف ، لكن في النهاية لم نتوصل إلى اتفاق نهائي”.

Advertisements

وأكد أيضاً: في المستقبل ، فأنا منفتح على المقترحات المثيرة للاهتمام ، فإذا قررت العودة إلى الفورمولا 1 ، فهذا فقط إذا كانت هناك إمكانية حقيقية للفوز ببطولة العالم ، لست مهتمًا بالمشاريع التي تبدأ من الصفر ، أريد سيارة فائزة على الفور”.