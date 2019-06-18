الجميح للسيارات تعلن عن وصول شفروليه سيلفرادو 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة الجميح للسيارات، أحد أكبر وكلاء شركة جنرال موتورز لسيارات شفروليه وجي ام سي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط؛ عن وصول سيارة شفروليه سيلفرادو 2019 الجديدة كلياً. وقد ظهرت سيلفرادو 2019 بعد طول انتظار بحلة جديدة بعد أن أعادت شركة شفروليه تصميمها بالكامل لتصبح أكبر وأقوى وأخف مقارنةً بالجيل السابق.

ومن جهته علق الشيخ وليد العبدالله الجميح، المدير التنفيذي لعمليات التشغيل في شركة الجميح للسيارات قائلا: ” تعتبر سيلفرادو من سيارات البيك أب الشهيرة عالمياً من حيث جودتها وقوتها وقدرتها على التحمل. وقد حرصت شفروليه على المحافظة على هذا الإرث وتطويره في الجيل الجديد من سيارات سيلفرادو”.

وأضاف الشيخ وليد الجميح: “لقد أصبحت سيلفرادو الجديدة أخف بحوالي 204 كيلوغرام، بفضل استعمال خليط من الألمنيوم والحديد في هيكل السيارة لتصبح أكثر صلابة وأخف وزناً وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود”.

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ويتضمن الجيل الجديد من سيلفرادو ست فئات مختلفة لكل منها شخصية مستقلة بمواصفاتها ومزاياها لتناسب جميع الأذواق ومتطلبات العملاء. ومن هذا المنطلق، ستتوفر سيلفرادو الجديدة بخمسة خيارات من المحركات، وتشمل هذه الخيارات محرك V6 بسعة 4.3 لتر ومحرك V8 بسعة 5.3 لتر كلاهما مقرون بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات وبتقنية الإدارة النشطة للوقود. كما تقدم سيلفرادو ثلاثة محركات جديدة، منها محرك توربو بسعة 2.7 لتر بتقنية الإدارة النشطة للوقود وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، وسيحل هذا المحرك محل المحرك V6 بسعة 4.3 في فئتي LT1 وRST. بالإضافة الى محركين V8 أحدهما بسعة 6.2 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات، والأخر بسعة 5.3 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات؛ وكلاهما يعملان بتقنية الإدارة الديناميكية للوقود والتي تساعد على توفير الوقود قدر الإمكان بإيقاف السلندرات غير المطلوبة.

داخلياً، قامت شفروليه بإعادة تصميم مقصورة السيلفرادو لتصبح أكثر رحابة من الجيل السابق، وليحصل ركاب المقاعد الخلفية على مساحة إضافية تصل الى 7.6 سنتيمترات. كما توفر سيلفرادو 2019 باقة من المميزات التكنولوجية البارزة مثل الشحن اللاسلكي ونظام معلوماتي ترفيهي مع شاشة قياس 8 بوصات داعمة لتقنية Android Auto™ وتقنية Apple CarPlay™، وكاميرا مرآة الرؤية الخلفية. إضافةً إلى باقة شاملة من عناصر السلامة المتطورة مثل الكشف عن المشاة وميزة تنبيه النقطة العمياء والكبح الأوتوماتيكي عند السرعات المنخفضة ونظام المساعدة على البقاء ضمن المسار.