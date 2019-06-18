كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة سيارات توفيق محمد، موزع معتمد شيفروليه وأوبل، وبيجو، و MG، عن توافر تلك العلامات بالأسعارالجديدة، التي أعلنت عنها " المنصور للسيارات "، تسليم فوري، باعتبارها الوكيل الحصري لتلك العلامات.
وتابع " توفيق " : "قوائم الأسعار الحالية لا تقبل المنافسة، مدعومة بأنظمة تقسيط متنوعة، من خلال صالات العرض المخصصة لخدمة عملائنا".
وعن التنوع الذي تشهده تلك العلامات قال "توفيق": "كل علامة من الـ4 تمتلك مجموعة من الطرازات التي تلبي احتياجات عدد كبير من الباحثين عن سيارة ، منها السيدان والـ SUV وكبيرة الحجم ومتوسطة الحجم، ليس هذا فحسب، فهناك نحو 36 مركز خدمة موزعين على أنحاء الجمهورية مجهزين لإستقبال عملاء المنصور، بخلاف الخدمات الأخرى التي يقدمها الوكيل، وهو ما يعكس قوة الوكيل الذي نتعامل معه".
وعن خدمات ما بعد البيع أكد رئيس مجلس إدارة شركة سيارات " توفيق محمد "، أن شركته تدرس الدخول بقوة إلى هذا القطاع الحيوي، لكنها تنتظر استقرار المبيعات، حتى تتضح الرؤية الكاملة لآداء القطاع خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تخفيضات "المنصور".. "توفيق محمد": توافر "شيفورليه" و"بيجو" و"أوبل" و"MG" بالأسعار الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.