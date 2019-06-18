بعد تخفيضات "المنصور".. "توفيق محمد": توافر "شيفورليه" و"بيجو" و"أوبل" و"MG" بالأسعار الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة سيارات توفيق محمد، موزع معتمد شيفروليه وأوبل، وبيجو، و MG، عن توافر تلك العلامات بالأسعارالجديدة، التي أعلنت عنها " المنصور للسيارات "، تسليم فوري، باعتبارها الوكيل الحصري لتلك العلامات.

وقال أشرف توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة سيارات توفيق محمد، إن التخفيضات التي أجرتها المنصور للسيارات هي الأقوى في تاريخ سوق السيارات، والأسعار الحالية من شأنها أن تفتح شهية المواطن للشراء ، خاصة وأن السوق شهد المزيد من التقلبات التي أدت إلى التوقف عن الشراء خلال النصف الأول من العام.

وتابع " توفيق " : "قوائم الأسعار الحالية لا تقبل المنافسة، مدعومة بأنظمة تقسيط متنوعة، من خلال صالات العرض المخصصة لخدمة عملائنا".

وأضاف: "نعمل على تذليل العقبات التي تقابل العملاء في التعامل مع الوكيل فيما بعد، من خلال خبرتنا التي تصل إلى 60 عاما في قطاع السيارات".، مؤكداً أن الشركة تقوم بتقديم العديد من العروض والهدايا للعملاء بشكل مستمر، لتثبت دوما لأن العلاقة معهم لاتنتهي عند بيع السيارةولكنها ممتدة لأكثر من ذلك".

وعن التنوع الذي تشهده تلك العلامات قال "توفيق": "كل علامة من الـ4 تمتلك مجموعة من الطرازات التي تلبي احتياجات عدد كبير من الباحثين عن سيارة ، منها السيدان والـ SUV وكبيرة الحجم ومتوسطة الحجم، ليس هذا فحسب، فهناك نحو 36 مركز خدمة موزعين على أنحاء الجمهورية مجهزين لإستقبال عملاء المنصور، بخلاف الخدمات الأخرى التي يقدمها الوكيل، وهو ما يعكس قوة الوكيل الذي نتعامل معه".

وعن خدمات ما بعد البيع أكد رئيس مجلس إدارة شركة سيارات " توفيق محمد "، أن شركته تدرس الدخول بقوة إلى هذا القطاع الحيوي، لكنها تنتظر استقرار المبيعات، حتى تتضح الرؤية الكاملة لآداء القطاع خلال الفترة المقبلة.