بعد طرحها رسمياً في مصر.. تعرف على أسعار ومواصفات سيارة "زوتي" الفارهة تروم SEEK 5

كتب: باسل الحلواني

أعلنت مجموعة "IFG" أوتوموتيف للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة زوتي الصينية في مصر، عن طرح السيارة زوتي تروم SEEK 5 التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات رسميًا في السوق المحلي.

وقال محمد فرج، رئيس المجموعة، إن السيارة الجديدة تنتمي إلى القطاع الفاخر في عائلة زوتي، وستقدم في البداية بفئة واحدة وهي Flagship الأعلى تجهيزًا.

وكشف "فرج"، عن الأسعار الرسمية للسيارة الجديدة، والتي بلغت 395 ألف جنيه، بدعم من الشركة الصينية، مضيفاً أن ضمان السيارة يصل إلى 5 سنوات أو

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150 ألف كيلومترًا أيهما أقرب.

وتتسع السيارة الصينية الجديدة لسبعة ركاب، وتعمل بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 156 حصان، وعزم أقصى 215 نيوتن متر، معزز بشاحن هواء تيربو ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

ويبلغ الطول الكلي لـSEEK 5 الجديدة 4771 مم، بينما يصل عرضها إلى 1859مم، وترتفع عن الأرض 4771 مم، وتقف السيارة المزودة بخاصية الدفع الأمامي على عجلات رياضية قياس 18 بوصة، وتصل مساحة

التخزين الخلفية إلى1730 لتر بعد طي المقاعد.

وقدمت الشركة الصينية سيارتها بأنظمة أمان كبيرة في مقدمتها، وسائد هوائية بالسائق والراكب الأمامي بالإضافة إلى ستائر هوائية جانبية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، خاصية التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، نظام التوازن الإلكتروني ESP، كاميرا خلفية للمساعدة على الرجوع للخلف، نظام المساعدة في صعود المرتفعات HCA، خاصية رصد النقاط العمياء، كاميرا رؤية بزاوية 360 درجة، نظام الثبات الإليكتروني.

وزودت مقصورة السيارة بعدد من الكماليات أبرزها، مكيف هواء إليكتروني بمنافذ لصف المقاعد الثاني، فتحة سقف بانورامية، شاشة كبيرة تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة، خاصية تسخين المقاعد الأمامية، مخارج توصيل AUX-USB، خاصية توصيل الهواتف الذكية من خلال الاتصال اللاسلكي –بلوتوث.