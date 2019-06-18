رجل يزيف ثقب إطار سيارته باستخدام الفوتوشوب للهروب من العمل

الخليج ٣٦٥ نت – من المؤكد أن الكثير من الموظفين قد يدعون أحياناً بأنهم مرضى بغرض التغيب عن العمل لأي سبب بين الحين والآخر عبر مكالمة هاتفية بسيطة، ولكن يبدو أن البعض مستعد لبذل مجهود أكبر بكثير للتغيب عن العمل، بشكل مثير للسخرية.

خلال تغريدة اكتسبت رواجا كبيرا على تويتر، أعلن المنتج Papa Boardslide أن أحد أكثر اللحظات التي يفتخر بها كانت تزييف صورة لإطار فارغ من الهواء على سيارته بشكل متقن للغاية كي يهرب من العمل في ذلك اليوم.

أكد Papa لاحقاً لمتابعيه أن هذه الحيلة نجحت بالفعل في إقناع رئيسه في العمل بأنه لن يستطيع الذهاب للعمل بسبب إطار سيارته الذي يحتاج للاستبدال أولاً، حيث شارك خلال التغريدة صورة لشكل الإطار قبل وبعد التعديل الذي يبدو متقناً للغاية.

هذا وقد حصلت التغريدة على تفاعل كبير من المتابعين الآخرين الذين قاموا أيضاً بمشاركة قصصهم المشابهة حول القصص المختلفة التي يستخدموها لغرض التغيب عن العمل، والتي كان أحد أبرزها هو إدعاء البعض بأن لديهم قريب قد توفى ويجب أن يذهبوا لجنازته.