عرض تمويل السعودي الفرنسي على كيا اوبتيما 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت كيا الجبر عرضاً على كيا أوبتيما بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي، بقسط شهري 1,122 ريال سعودي. ويأتي هذا تحت شعار “كيا من السعودي الفرنسي”. صورة العرض:

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