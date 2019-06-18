عروض تمويل عبداللطيف جميل على سيارات كيا اوبتيما وسبورتاج وسيراتو وريو 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة عبداللطيف جميل للتمويل عرضاً على سيارات كيا موديلات 2019 من كيا الجبر، ويسري العرض حتى نهاية شهر يونيو 2019 أو حتى نفاذ الكمية أيهما أسبق. السيارات المشمولة بالعرض: كيا أوبتيما 2019: بقسط شهري 1,631 ريال.

كيا سبورتاج 2019: بقسط شهري 1,607 ريال.

كيا سيراتو 2019: بقسط شهري 1,309 ريال.

كيا ريو 2019: بقسط شهري 1,098 ريال. مميزات العرض: بدون دفعة أولى.

بدون الإيجار الشهري الأول.

بدون رسوم إدارية.

الدفعات الشهرية محسوبة على أساس المدة 60 شهراً.

توجد قيمة تملك في نهاية العقد.

معدل النسبة السنوي 23.6%.

تُطبق الشروط والأحكام: الإيجار الشهري لايشمل ضريبة القيمة المضافة. يقوم العميل بسداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة. صورة العرض:

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