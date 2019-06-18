جنرال موتورز تريد إعادة إحياء همر

الخليج ٣٦٥ نت – هامر انطلقت في أوائل القرن الحالي لتمثل السيارات البترولية في أقوى وأنهم صورها، وهو السبب الذي دفع جنرال موتورز للتخلي عن العلامة وقت الأزمة المالية العالمية وإعلان الإفلاس.

وبينما حاولت جنرال موتورز بيع همر إلى شركة Sichuan Tengzhong الصينية، فشلت الصفقة واندثرت همر بدون ضجيج مع خروج آخر موديلاتها من خطوط الإنتاج في 2010.

ولكن مع انفجار الاهتمام بموديلات الكروس اوفر والـ SUV في الأعوام الأخيرة لنا أن نتخيل نجاح همر في الوقت الحالي ومنافستها لجيب، وهو نفس تفكير بعض التنفيذيين في جنرال موتورز، حيث أشارت تقارير أن الشركة تفكر في إعادة إطلاق همر كعلامة سيارات بيك اب و SUV كهربائية.

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قد تبدو الفكرة غريبة خاصة لشهرة همر بابتلاعها للبنزين ابتلاعاً، كما أن عملية إطلاق كهذه للعلامة ستكون مكلفة للغاية من الناحية التسويقية وضبط شبكة الوكالات لها وإطلاق موديلات جديدة.. لذا تظل الفكرة في مدار الاقتراحات حالياً، ليصرح رئيس حنرال موتورز مارك روس: “أنا أحب همر، ولكن لست متأكدا بعد من إعادة إطلاقها”.

نعلم بالفعل أن جنرال موتورز تعمل على عدد من سيارات البيك والكروس اوفر الكهربائية، أولهم سيكون شيفروليه بولت المتوقع طرحها العام القادم، كما أعلنت الشركة في 2017 عن تطوير 7 موديلات SUV كهربائية جديدة.. لذا فكرة إطلاق همر كعلامة كهربائية لا تبدو مستبعدة للدرجة.