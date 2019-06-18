هيونداي تعمل على نظام تلقائي يتصل بالإسعاف في حالات الحوادث

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كشفت شركة هيونداي عن تعاونها المشترك مع شركة MDGo لتطوير تقنيات السلامة في سياراتها، حيث تعمل الشركتان لنقل نظام التحليل الذكي للجروح من MDGo لسيارات هيونداي.

يعتمد النظام على خوارزميات ذكاء اصطناعي لتتبع حالة الركاب، و تنبيه خدمات الطوارئ أوتوماتيكيًا حال وجود جروح ناتجة عن الحوادث، مما سيشكل نقلة نوعية في مجال خدمات الإنقاذ الطبي للحوادث.

يستجيب النظام بشكل سريع للغاية لدرجة أنه خلال 7 ثواني فقط من رصده الاصطدام، يتم إرسال تحليل مفصل بالجروح المحتملة لخدمات الطوارئ، مع تسجيل ضغط الدم ونبض القلب وحتى وظائف عصبية مختلفة.