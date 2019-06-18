كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيرات تطرأ على فولكس Passat المخصصة للمناطق الوعرة.. اكتشفها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة فولكس فاجن عن تغيرات جديدة طرأت على أيقونتها Passat المخصصة للمناطق الوعرة، وظهر بالمقصورة الداخلية مقود جديد مع المزيد من الأنظمة الإلكترونية.

كما تم تجهيز السيارة بنظام ملتيميديا جديد مع اتصال دائم بشبكة الإنترنت وخدمات تدفق مدمجة، بالإضافة إلى العديد من الأنظمة المساعدة الجديدة؛ حيث تصل Passat إلى سرعة 210 كلم معتمدة على نظام قيادة آلي جزئي، كما تضئ طريقها ليلا بكشافات Matrix الفائقة.

وينضم لمحركات السيارة محرك ديزل جديد سعة 2.0 لتر وبقوة 150 حصان، ولم تكشف الشركة عن قيم دقيقة حول معدلات استهلاكه حتى الآن، إلا أنها أكدت أنه اقتصادي وصديق للبيئة بفضل نظام تنقية العادم الجديد.

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وبالإضافة إلى ذلك، قامت فولكس فاجن بتحسين نسخة الدفع الهجين Plug-in بقوة 218 حصان؛ حيث تصل النسخة Passat GTE الآن بمساعدة بطارية سعة 13 كيلووات ساعة إلى مدى السير 56 كلم وفقا لمعيار WLTP.

وبوجه عام، يتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 120 حصان و272 حصان.

وبالنسبة لمحركات السيارة التقليدية أوضحت فولكس فاجن أنها تستهلك معدلات تتراوح بين 4.1 لتر من الديزل و7.1 لتر من البنزين/100 كلم.

وأعلنت فولكس فاجن عن طرح Passat الجديدة في الأسواق بداية من سبتمبر القادم بسعر يبدأ من 34 ألف و720 يورو للموديل الصالون.