بنتلي فلاينج سبير 2020 تتحول إلى واجن في تصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – ليس سراً أن موديلات الـ SUV تسود ساحة السيارات حالياً، وحتى شركات مثل بنتلي ولامبورجيني انضمت للقافلة، ولكن ليس الجميع متلهفاً وراء الـ SUV.. إذا كنت من المهتمين بفئات أخرى فهذه الصورة التوقعية قد تصع ابتسامة على وجهك.

هذه السيارة التوقعية غالباً لن ترى نور الشمس ولكنها لا تزال مثيرة للاهتمام، لأنها فكرة ممتازة.. تخيلوا الجمع بين درجات الراحة المدهشة لسيارة بنتلي مع عملية سيارة واجن كبيرة.. ما نراه هنا هو تحويل فلاينج سبير الجديدة كلياً إلى واجن.

الفكرة ليست شاطحة للدرجة إذا أخذنا في الاعتبار ان فلاينج سبير تم بناؤها للرحلات الطويلة، كما أن شكل الرفارف الخلفية مناسب تماماً لشكل واجن كبيرة، كما أنها ستكون المرة الأولى التي تحصل فيها واجن على محرك بـ 12 سلندر، عادة أقصى ما نراه هو محرك V8 بسعة أقل بكثير من سعة فلاينج سبير عند 6.0 لتر.

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وإذا اعتبرنا أن الوزن الإضافي للواجن قد يؤثر على تسارع السيارة قليلاً، فلا يزال بإمكانها التسارع إلى 100 كم\س في 4 ثواني تقريباً، وهو رقم ممتاز لأي واجن.

بالطبع هي فكرة مستبعدة خاصة وأن بنتلي لديها بنتايجا بالفعل للراغبين في سيارة عملية للحياة اليومية، ولكن فلاينج سبير عملية ستظل دائما أكثر جاذبية وإثارة.