بي ام دبليو: نهاية محركات V12 قريبة

الخليج ٣٦٥ نت – هل محرك V12 له مستقبل في عالم التنظيمات البيئة الصارمة وسعي الشركات نحو خفض انبعاثات موديلاتهم قدر الإمكان؟، غالباً لا، والمدير التنفيذي الجديد لبي ام دبليو أكد على إقصاء المحرك عقب انتهاء الجيل الحالي من الفئة السابعة.

ماركوس فلاش، الرئيس الجديد للشركة الألمانية، صرح بالتالي: “لا أعتقد أننا سنرى محرك V12 جديد في المستقبل المنظور”.. هذه التصريحات مضادة لتصريح رئيس قسم مولدات الطاقة للفئة السابعة، مايكل باير، والذي أشار إلى وجود مستقبل للـ V12 مع سعي الشركة نحو تنظيم انبعاثاته وكفاءته لتناسب القوانين الأوروبية الجديدة.

ولكن كلمة المدير التنفيذي هي الفيصل النهائي، ونعلم الآن أن الفئة السابعة الحالية هي آخر بي ام دبليو تحمل المحرك المهيب، والآن ما مستقبل الموديل؟ في الغالب سيتجه نحو المولدات الهجينة.

من الممكن أن تأتي الفئة السابعة الجديدة بنفس محرك الست سلندرات سعة 3.0 لتر من الفئة الثانية والثالثة مع الاستعانة بموتورات كهربائية لرفع القوة والأداء.. ونعلم أن المدير التنفيذي الجديد يؤمن أن المولدات الهجينة هي مستقبل الأداء ومن المتوقع نقل ذلك أيضاً لسيارات M، ولكن هذه قضية أخرى لمقال آخر.