"المنصور" تحتفل بـ"١٢٠ سنة أوبل"

كتب: باسل الحلواني

احتفلت شركة المنصور للسيارات، بمرور 120 عاماً على ميلاد العلامة الألمانية الرائدة " أوبل “، وأطلقت الشركة مجموعة من العروض الحصرية على أسعار العلامة الألمانية، والصيانة وقطع الغيار.

وتأتي هذه الاحتفالية بالتزامن مع انخفاض سعر الصرف للدولار الأمريكي، كنتيجة للإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها الدولة حاليا، ويحصل العملاء بهذه المناسبة على خصومات على السيارات الصيانة وقطع الغيار.

ومن المنتظر أن يحظى عملاءأوبل "الجدد والقدامى"، بخصم ١٥٪ على الصيانة والمصنعية وقطع الغيار.

وأقرت الشركة خصماً بلغ 30 ألف جنيه، على أسعار "إنسجينيا"، و"جراند لاند"، في حين حصلت "أسترا تيربو" الشهيرة على خصم 14 آلاف جنيه، لتصبح أوبل في مقدمة السيارات التي تقدم تخفيضات على الأسعار والصيانة معا في مصر.