"المنصور" تحتفل بـ"١٢٠ سنة أوبل"

كتب: باسل الحلواني
احتفلت شركة المنصور للسيارات، بمرور 120 عاماً على ميلاد العلامة الألمانية الرائدة " أوبل “، وأطلقت الشركة مجموعة من العروض الحصرية على أسعار العلامة الألمانية، والصيانة وقطع الغيار.
وأقرت الشركة خصماً بلغ 30 ألف جنيه، على أسعار "إنسجينيا"، و"جراند لاند"، في حين حصلت "أسترا تيربو" الشهيرة على خصم 14 آلاف جنيه، لتصبح أوبل في مقدمة السيارات التي تقدم تخفيضات على الأسعار والصيانة معا في مصر.
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